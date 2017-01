Studio Assetto Corsa acquisito da Digital Bros: la posizione ufficiale di Kunos

Il Cda di Digital Bros ha approvato la sottoscrizione di un accordo di investimento per l’acquisizione del 100% delle quote di Kunos Simulazioni, detenute dai due soci fondatori Stefano Casillo e Marco Massarutto in via paritetica. L’operazione ha un prezzo nominale complessivo pari a 4.341.500 euro.

Digital Bros deteneva già i diritti di edizione di Assetto Corsa per le versione console, quindi il nuovo accordo le consentirà di realizzare delle nuove sinergie in tema di posizionamento del marchio ed ottimizzazione degli investimenti pubblicitari. Digital Bros è una società quotata al segmento Star di Borsa Italiana e attiva nel settore del digital entertainment. Si tratta di uno dei principali publisher italiani, controllando l'etichetta di distribuzione Halifax e il produttore di videogiochi 505 Games.

Come noto, Assetto Corsa è uno dei videogiochi italiani di maggior successo, con 1,4 milioni di copie vendute nei formati in cui è disponibile, PC Steam, PS4 e Xbox One. Abbiamo pertanto chiesto a Marco Massarutto un punto di vista sull'acquisizione: ecco la sua risposta.

Assetto Corsa è andato ben oltre gli obiettivi che ci eravamo prefissi nel 2011, quando Stefano Casillo ed io abbiamo avviato il progetto con quattro collaboratori e un budget di 70.000 Euro. Ad Assetto Corsa hanno lavorato a vario titolo oltre 30 persone, con un costo complessivo di quasi 3 milioni di Euro. Ciò nonostante, restiamo la più piccola azienda del settore ad aver prodotto una simulazione come Assetto Corsa su PC e console, basata su licenze ufficiali di altissimo livello, e ad essere così apprezzata e tenuta in considerazione. E' un piccolo miracolo italiano di cui non potremmo essere più orgogliosi. Nel corso del 2016 abbiamo fatto valutazioni approfondite relative ai progetti futuri, e proprio perché desideriamo confermare il nostro DNA con simulazioni realistiche, abbiamo scelto una direzione che garantisse la massima stabilità. Lavoriamo con Digital Bros/505Games dal 2014, e da allora il Publisher ha mantenuto gli impegni presi, consentendoci di portare su console una simulazione di alto livello, pur nella consapevolezza che non sia un racing game "per tutti". Digital Bros ha scommesso su di noi, e con questa acquisizione, ha rilanciato, dimostrando ancora di più di credere nel modello di business che la KUNOS ha ideato: questo porterà quella stabilità e risorse indispensabili, in un settore estremamente competitivo come il nostro, per continuare a fare ciò che abbiamo dimostrato di saper fare: simulazioni di guida che appaghino i simracer e che sappiano coinvolgere anche le nuove generazioni, con l'obiettivo di rendere Assetto Corsa un brand ancora più importante. Stefano Casillo ed io abbiamo ceduto la proprietà di KUNOS Simulazioni, ma manteniamo i nostri rispettivi ruoli, come pure il resto del team di sviluppo, col vantaggio di poter essere più focalizzati sui prodotti che sviluppiamo, piuttosto che sulla gestione aziendale e sul reperimento delle risorse necessarie a progetti complessi come Assetto Corsa, e quelli che seguiranno. Con l'obiettivo e l'impegno di continuare a stupire e appagare i fan di "AC".

Avevamo già intervistato Massarutto in una precedente occasione.