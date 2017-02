Steam VR: non sarà più necessario seguire il corso da 3 mila dollari per usare il sistema di tracciamento

Non ci saranno più paletti economici nel processo di ottenimento della licenza per sfruttare la tecnologia di tracciamento Steam VR. Lo annuncia Valve, che evidenzia come il corso di formazione da 3 mila dollari non sia più un requisito obbligatorio per produrre la propria soluzione di realtà virtuale basata su Steam VR.

"Dopo aver lavorato con diversi produttori di terze parti e aggiornato gli strumenti di sviluppo, Valve ha deciso di offrire un accesso più diretto alla tecnologia". Il corso per Steam VR continua a essere disponibile, adesso gratuitamente, nelle lingue inglese e cinese. Si tratta della versione completa del corso, senza alcuna limitazione rispetto alla versione precedente.

Usata fino a questo momento solo da HTC per il suo Vive, Steam VR è la piattaforma di realtà virtuale basata sul sistema Lighthouse, che usa raggi laser invisibili all'occhio umano emessi da due base station e intercettati dagli oggetti dotati di sensore che si trovano nella stanza, che così possono essere tracciati. Il sistema permette ai produttori di dispositivi di contenere i costi perché la parte software è così fornita gratuitamente.

Valve ha annunciato nei mesi scorsi che circa 500 compagnie si sono registrate per usare gratuitamente la licenza sulla tecnologia di tracciamento, e alcune di queste produrranno dei visori.