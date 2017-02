Steam Direct sostituirà Steam Greenlight: ecco cosa cambia

Su Steam è stata annunciata la chiusura di Steam Greenlight, il servizio con cui Valve sosteneva le produzioni minori e le software house indipendenti. Naturalmente questo tipo di supporto non cesserà di esistere visto che, al posto di Greenlight, ci sarà Steam Direct. Valve sostiene che Direct migliorerà il processo di pubblicazione dei giochi su Steam. Il servizio sarà disponibile dalla prossima primavera.

Come Greenlight, Direct è un servizio che consente agli sviluppatori senza grandi investimenti alle spalle di pubblicare i propri giochi su Steam in maniera il più possibile immediata e senza mediazioni. Se Greenlight prevedeva il voto della community come elemento discriminatorio tra la pubblicazione e l'oblio rispetto alla nota piattaforma di distribuzione digitale, il che dava molto potere alla community e rendeva l'aspetto di popolarità quello determinante, Direct funzionerà in maniera decisamente differente, e consentirà a Valve di avere più controllo in termini di qualità.

Steam Direct prevede che gli sviluppatori paghino per ogni singolo gioco che intendono pubblicare. Non solo Greenlight prevedeva un unico pagamento, dopo il quale lo sviluppatore poteva decidere quanti titoli pubblicare senza alcun costo aggiuntivo, ma Direct prevede costi molto più importanti. "Vogliamo diminuire il numero di titoli che affollano la procedura di pubblicazione", dice Valve. Gli sviluppatori che intendono pubblicare un gioco su Steam dovranno inoltrare una documentazione "simile a quella necessaria per aprire un conto in banca", dice Valve.

"Stiamo ancora valutando i costi di pubblicazione su Steam Direct", si legge su Steam. "Abbiamo discusso con vari sviluppatori e studi a proposito di quello che dovrebbe essere il costo giusto, e loro ci hanno dato una forchetta di opzioni che vanno dai 100 ai 5 mila dollari. Ci sono pro e contro in tutto lo spettro di possibilità, ed è per questo che abbiamo bisogno di più feedback prima di poter stabilire una cifra".

Con Greenlight, invece, gli sviluppatori pagavano 100 dollari una tantum e da quel momento in poi potevano pubblicare tutti i titoli che volevano, una volta ottenuta l'approvazione della community. Questo rendeva il catalogo di Steam eccessivamente caotico, riempiendosi di una moltitudine di titoli non necessari.

"Vogliamo che Steam sia un ambiente accogliente per gli sviluppatori che si impegnano a trattare i clienti in modo equo e che sono in grado di creare giochi di qualità. Già una serie di aggiornamenti introdotti nel corso degli ultimi anni hanno spianato la strada verso questo cambiamento, e Steam Direct rappresenta un ulteriore passo in avanti in questo processo".

"Come sempre, continueremo a leggere le discussioni sui forum e sul web: non vediamo l'ora di sentire i vostri pareri". Altri dettagli sulla recente crescita di Steam si trovano qui.