Star Wars Battlefront II: rilasciato nuovo Dietro le Quinte

Il Dietro le Quinte di Star Wars Battlefront II rivela alcuni dettagli sull'attesissima modalità storia del nuovo sparatutto con Frostbite Engine. La descrive lo stesso Game Director Mark Thompson, confermando oltretutto che la storia si colloca tra gli eventi che hanno portato alla distruzione della seconda Morte Nera e la fondazione del Primo Ordine.

Il giocatore segue le vicende dalla prospettiva di Iden Versio, interpretata da Janina Gavanka, ovvero la bella attrice che era già stata sul palco dell'evento EA all'E3 e che ha fatto il bis al Disney D23 Expo che si è svolto nel fine settimana ad Anaheim. Con lei anche John Boyega, l'attore che interpreta Finn nella trilogia di Star Wars principale, e che qui ha confermato la sua presenza come personaggio giocabile all'interno di Star Wars Battlefront II. Durante l'evento è stato mostrato anche l'attesissimo Dietro le Quinte di Star Wars Episodio VIII Gli Ultimi Jedi.

Le novità su Star Wars e videogiochi provenienti dall'evento Disney non terminano qui. Disney e Lenovo hanno infatti annunciato una partnership che porterà alla commercializzazione di un nuovo visore di realtà virtuale concepito per le esperienze con Star Wars. Tra i titoli, è stato mostrato Star Wars Jedi Challenges, che permetterà di affrontare duelli con la spada laser in VR.

Il D23 ha riservato molte altre novità agli appassionati di videogiochi, come il meraviglioso trailer di Kingdom Hearts III.