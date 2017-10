Star Wars Battlefront II: Open Beta disponibile

La Open Beta di Star Wars Battlefront II permette di provare le modalità Assalto Galattico, Battaglie Spaziali e Strike. La prima porta fino a 40 giocatori a fronteggiarsi sulla mappa di Theed, capitale del pianeta Naboo. Battaglie Spaziali invece prevede un confronto fra 24 giocatori su Fondor mentre in Strike si combatte su Takodana.

Le dimensioni del download sono di 13 GB per quanto riguarda le versioni console e di 25 per il PC. Alle prime si accede tramite i rispettivi store PS4 e Xbox One, mentre su PC, al solito, si gioca con Origin. Tutti i contenuti provenienti dalle casse sbloccate giocando alla Beta verranno trasposti nella versione definitiva del gioco che arriverà il prossimo 17 novembre. I server della Beta rimarranno attivi per tutto il fine settimana fino al 9 ottobre.

Star Wars Battlefront II è basato sulla piattaforma grafica Frostbite di DICE. Se a livello di meccaniche di gioco sembra ripercorrere i passi del suo predecessore uscito due anni fa, il nuovo titolo si rivela sensazionale perriproducendo con grande precisione alcuni scenari tipici della saga di Star Wars come Kamino, Tatooine e Naboo. La nuova versione di Battlefront, inoltre, introduce la campagna single player con protagonista

Altri dettagli sulla beta di Battlefront II e i requisiti hardware si trovano qui.