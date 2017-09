Star Wars Battlefront II: annunciati i requisiti di sistema della beta

Electronic Arts ha comunicato i requisiti di sistema che saranno necessari per giocare alla beta di Star Wars: Battlefront II su PC. I test avranno luogo dal 6 al 9 ottobre (dal 4 ottobre per chi ha effettuato la prenotazione):

Requisiti minimi:

Sistema operativo: 64-bit Windows 7 SP1, Windows 8.1 e Windows 10

Processore (AMD): AMD FX-6350

Processore (Intel): Intel Core i5 6600K

Memoria: 8GB RAM

Scheda grafica (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB

Scheda grafica (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 660 2GB

DirectX: 11.0

Connessione: 512 KBPS o superiore

Spazio su hard-disk: 15GB

Requisiti raccomandati:

Sistema operativo: 64-bit Windows 10 o successivo

Processore (AMD): AMD FX 8350 Wraith

Processore (Intel): Intel Core i7 6700 o equivalente

Memoria: 16GB RAM

Scheda grafica (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB

Scheda grafica (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

DirectX: 11.1

Connessione: 512 KBPS o superiore

Spazio su hard-disk: 15GB

Nella giornata di oggi Electronic Arts ha pubblicato anche un nuovo trailer, intitolato “Questo è Star Wars Battlefront II, in cui l’attore John Boyega svela tutti i dettagli di questo nuovo capitolo della serie.

“Che sia dominare in epiche battaglie multiplayer fino a 40 giocatori nei panni del tuo eroe iconico preferito, pilotare un caccia stellare in combattimenti aerei al cardiopalma o vestire i panni del comandante Iden Versio in una storia inedita di Star Wars nella campagna per giocatore singolo, c’è qualcosa per tutti in Star Wars Battlefront II”, si legge nella descrizione ufficiale.

“Con 5 modalità multiplayer uniche per soddisfare ogni stile di gioco e 18 luoghi che abbracciano tutte e tre le Ere cinematografiche di Star Wars, il nuovo sistema basato sulle classi, i Punti Battaglia e un rielaborato sistema Star Card che offre grande profondità e progressione come mai prima d’ora”.

La versione definitiva di Star Wars: Battlefront II uscirà il 17 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.