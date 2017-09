Star Citizen: rimborso da 45 mila dollari? Cloud Imperium: non è così

È noto che lo sviluppo di Star Citizen ha proceduto a rilento. Anche se un passo in avanti molto importante verrà fatto con il rilascio dell'alpha 3.0 serpeggia il malcontento presso la community del simulatore spaziale, al punto che molti giocatori hanno avanzato delle richieste di rimborso. Proprio questo è l'argomento che ha scatenato un'accesa discussione su Reddit, dove alcuni hanno sostenuto che Cloud Imperium avrebbe pagato un rimborso addirittura da 45 mila dollari, che ovviamente rappresenterebbe il rimborso più oneroso nella storia dei videogiochi.

Secondo le ricostruzioni su Reddit, una non meglio specificata "entità aziendale" avrebbe ottenuto il rimborso di tre "Completionist Package". Si tratta di insiemi di contenuti di gioco, come navi spaziali e altri extra, dal valore di 15 mila dollari ciascuno.

Un rappresentante anonimo di un gruppo a difesa dei giocatori, che si fa identificare con il nome di Mogmentum, afferma che molti altri giocatori hanno chiesto rimborsi di minore consistenza a Cloud Imperium, e che la procedura di rimborso di Cloud Imperium è lenta e farraginosa. "Abbiamo rinunciato a molte altre opportunità commerciali in attesa di Star Citizen, ma adesso non abbiamo più tempo di aspettare", hanno scritto i rappresentati di Mogmentum, corredando il post con una serie di immagini e video che confermerebbero che i rimborsi sono stati erogati. Secondo Mogmentum per ottenere i soldi sono servite cinque settimane di richieste insistenti al personale di supporto. "I responsabili di Cloud Imperium ritardano il più possibile nella speranza che il richiedente si scoraggi o si dimentichi".

Ma è prontamente arrivata la risposta di un portavoce di Cloud Imperium, Dave Swofford, che ammette che un rimborso c'è stato, ma solamente di 330 dollari e non di 45 mila come sostenuto su Reddit. "Su Reddit si trovano molte informazioni false", ha detto Swofford ad Ars Technica. "Le foto e i video pubblicati non riflettono richieste reali di reclamo pervenuteci. I rimborsi sono sempre stati gestiti in maniera tempestiva, e non c'è stata alcuna discussione sull'opportunità di darli o meno".

In ogni caso, anche se si trattasse di 45 mila dollari, ovviamente si parlerebbe di cifre insignificanti rispetto al totale degli introiti che il team di Star Citizen ha ricevuto come finanziamento da parte dei giocatori. Complessivamente, infatti, sono stati raccolti più di 159 milioni di dollari.

Chris Roberts, il principale responsabile del progetto, ha ribadito più volte che il progetto Star Citizen acquisisce senso solo alla luce della sua vastità e capillarità, ma molti lo hanno accusato di essere stato fin troppo ambizioso.