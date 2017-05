Square Enix vende IO Interactive: il futuro di Hitman è in dubbio

Square Enix ha registrato perdite importanti nell'ultimo anno fiscale, corrispondenti a circa 40 milioni di euro, e apparentemente il franchise Hitman sarebbe una delle cause. Il produttore giapponese ha, infatti, annunciato la sua volontà di cedere IO Interactive, la software house danese che negli ultimi anni ha lavorato esclusivamente su Hitman.

"Per massimizzare la soddisfazione dei giocatori e il potenziale del gruppo, concentreremo le risorse e le energie di sviluppo sui franchise e sui team chiave", si legge nel comunicato stampa diramato da Square Enix. "Di conseguenza, la società ha deciso di ritirarsi dalle attività di IO Interactive".

Aggiunge che sono partite le trattative con potenziali nuovi investitori, ma anche che non ci sono garanzie che queste trattative vadano effettivamente in porto. Se non si trovasse un acquirente in tempi brevi, IO Interactive potrebbe essere definitivamente chiusa.

L'ultimo gioco della serie Hitman è stato distribuito a episodi a partire dall'11 marzo 2016. Nonostante la particolare e originale struttura per la serie Hitman, è stato ben accolto da critica e giocatori.