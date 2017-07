Spider-Man Homecoming: esperienza di realtà virtuale gratuita su Steam

Sembra ricalcare le orme di Batman Arkham VR: Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience si rifà alle vicende a cui gli spettatori assistono nell'omonimo film recentemente arrivato nelle sale, seguite dalla prospettiva in prima persona e in realtà virtuale.

Questa esperienza di realtà virtuale è prodotta da Sony e sviluppata da CreateVR: se ne era già parlato all'E3. Si può scaricare gratuitamente: certo, non si tratta di un'esperienza molto longeva e di qualità elevatissima, ma sembra una valida occasione per rispolverare gli headset di Oculus Rift o di HTC Vive. Anche se nel momento in cui scriviamo la valutazione su Steam è "Nella media".

All'interno dell'esperienza i giocatori trovano sfide di velocità e di combattimento. "Sulla base del nuovo film, l'esperienza Spider-Man Homecoming VR rappresenta un divertente immedesimarsi nel mondo del proprio amichevole Spider-Man di quartiere", si legge su Steam.

All'E3 si è parlato anche di un altro videogioco ispirato a Spider-Man: il promettente titolo su cui sta lavorando Insomniac Games.