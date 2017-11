Sonic Forces è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

SEGA ha comunicato che Sonic Forces è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One. Il nuovo capitolo, creato dallo stesso team di Sonic Colors e Sonic Generations, è stato proposto con una patch del day one che include diversi aggiornamenti, tra cui una modifica al sistema ring, grazie al quali i giocatori possono riappropriarsi degli anelli dopo essere stati colpiti.

Per gli appassionati di Shadow, nella giornata odierna è disponibile anche l’episodio gratuito Shadow. L’add on si concentra sulla backstory misteriosa tra Shadow e Infinite, includendo altre tre tappe di Shadow e la possibilità di vestire i suoi panni in oltre dieci Sonic Modern Stage. Gli utenti che abbiano prenotato la Digital Bonus Edition o la Physical Bonus Edition riceveranno un costume di Shadow per il loro eroe personalizzabile.

In Sonic Forces, i giocatori sfrecceranno nei panni di Modern Sonic, catapultandosi in stage pericolosi come Classic Sonic e utilizzeranno nuovi e potenti gadget come Eroe Personalizzabile. Le battaglie sono caratterizzate da nemici iconici e potenti nuovi criminali, tra cui il dottor Eggman, Zavok e Metal Sonic che conducono la lotta contro il nemico più potente di Sonic, Infinite.

Oggi è stato pubblicato anche il quarto e ultimo capitolo della serie a fumetti digitale Sonic Forces, sceneggiata da Ian Flynn. Intitolata "Rise of Infinite”, racconta la storia originale di Infinite e di come è diventato il complice maligno di Eggman, fornendo la perfetta metamorfosi del gioco.

Per chi desidera approfondire ulteriormente l’universo di Sonic Forces, è possibile scaricare Sonic Forces: Speed Battle, già disponibile sull’App Store per iPhone e iPad e in arrivo anche su Google Play Store dal 16 novembre. Qui sotto il trailer di lancio.