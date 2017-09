Skyrim gratuito nel fine settimana su Steam

Skyrim è adesso giocabile gratuitamente attraverso Steam. Inoltre, se lo si acquista entro il 19 settembre si beneficia di uno sconto del 50% che consente di prenderlo a 19,99€. Se avete già installato Steam basta cliccare qui per giocare gratuitamente Skyrim, in caso contrario cliccate qui per scaricare Steam.

Skyrim è il famoso quinto episodio della serie di action rpg The Elder Scrolls. È ambientato sull'isola nordica che gli dà il nome e il giocatore interpreta il mitico Dragonborn e, insieme al suo mentore, ha il compito di sconfiggere il dio dei dragoni. Un gioco che ha vinto oltre 200 premi "Game of the Year" e che su Steam si trova nella versione completa comprendente tutti i DLC ed è completamente rimasterizzata.

La recensione di Skyrim si trova qui.