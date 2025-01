Assetto Corsa EVO, lo abbiamo provato: il simulatore definitivo per gli amanti delle automobili?

Kunos Simulazioni ha lanciato Assetto Corsa EVO, un'ambiziosa evoluzione della rinomata serie di simulazioni di guida. Arrivata per tutti gli utenti in Early Access il 16 gennaio 2025, il gioco offre un'esperienza di guida realistica con una progressione basata su licenze di guida e un sistema di personalizzazione dei veicoli senza precedenti nella serie. Abbiamo provato la primissima versione del simulatore, ed ecco le nostre impressioni.

Dopo oltre 10 anni dal primo capitolo del franchise, Assetto Corsa EVO punta a rappresentare un significativo passo avanti nel mercato delle simulazioni di guida. Sviluppato da Kunos Simulazioni, lo studio italiano noto per la sua dedizione al realismo automobilistico, questo nuovo capitolo promette di portare l'esperienza di guida virtuale a livelli mai visti nei due precedenti AC, non solo nelle corse ma anche su strada, con un approccio che era stato solo accennato nel primo capitolo della serie. Il nuovo titolo è disponibile in Early Access su Steam dallo scorso 16 gennaio 2025, e abbiamo avuto tutto il week-end per provarlo in lungo e in largo.

L'attesa sul simulatore si fondava su diversi aspetti: primo fra tutti la profondità della simulazione, ma moltissimo dell'hype era rivolto sull'ambientazione dell'open-world, ovvero un'ispirazione realistica della regione dell'Eifel in Germania, nota per ospitare il leggendario circuito del Nürburgring. I giocatori avranno a disposizione un'area di 40x40 km da esplorare liberamente, con strade di campagna e paesaggi mozzafiato che faranno da sfondo a intense sessioni di guida con una piattaforma del tutto rinnovata che consentirà di personalizzare il proprio garage in un modo mai visto nel franchise italiano. Abbiamo utilizzato il futuro per un motivo ben preciso: l'open-world, così come il multiplayer, non sono ancora presenti nella prima Early Access, ma lo saranno in futuro.

Chi è Kunos Simulazioni

Iniziamo dalle basi: Kunos Simulazioni è una celebre software house italiana specializzata nello sviluppo di simulazioni di guida per il mercato videoludico e per applicazioni professionali. Fondata nel 2005 da un gruppo di appassionati con il motorsport nel sangue, l'azienda si è distinta per la sua dedizione nel ricreare l'autentica sensazione di guida. La visione di Kunos Simulazioni si concentra sullo sviluppo di simulatori che catturino ogni sfumatura del motorsport, offrendo un livello di realismo senza precedenti per gli appassionati di sim racing di tutto il mondo

Il team ha guadagnato riconoscimenti internazionali grazie ai suoi titoli di punta, Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione, noti per la loro fedeltà nella riproduzione di piste laser-scanned, fisica avanzata e un'esperienza di guida che sfuma i confini tra virtuale e realtà. Da non dimenticare il suo ingresso nel mercato, nel 2006, con netKar Pro, così come le produzioni successive come Ferrari Virtual Academy. Assetto Corsa EVO si configura come il successore spirituale del primo Assetto Corsa, espandendo l'approccio alla base del simulatore con modalità rinnovate ed esperienze del tutto nuove, al fine di rendere ancora più palpabile il piacere dell'esperienza di guida in tutte le sue sfaccettature.

Cosa c'è, oggi, su Assetto Corsa EVO

Nella prima release Early Access, i giocatori di Assetto Corsa EVO hanno accesso a 20 auto iconiche, spaziando da classiche sportive a moderne hypercar. La lista include i seguenti modelli:

Toyota GR86, Ferrari 296 GTB, BMW M2 CS Racing, Abarth 695 Biposto, Volkswagen Golf 8 GTI, Alfa Romeo Giulia GTAm, Mazda MX5 ND Cup, Ford Escort RS Cosworth, Hyundai I30 N Hatchback, Ferrari 488 Challenge EVO, BMW M4 CSL, Alpine A110 S, Mercedes Benz AMG GT2, Lotus Emira, Honda S-2000, Alfa Romeo Junior, Porsche 992 GT3 Cup, Chevrolet Camaro ZL1, Audi RS 3 Sportback, Alpine A290B Concept

In questa prima versione, i piloti virtuali possono mettersi alla prova su cinque circuiti internazionali: il leggendario WeatherTech Raceway Laguna Seca, noto per il suo famoso "cavatappi", e lo storico Brands Hatch Motor Racing Circuit nel Kent, in Inghilterra. Gli appassionati di corse australiane apprezzeranno la presenza del Mount Panorama Motor Racing Circuit, sede della celebre Bathurst. Il pacchetto include anche due tracciati ben noti agli appassionati di Formula 1: il tecnico e impegnativo Suzuka International Racing Course in Giappone e l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, ricco di storia e tradizione nel motorsport italiano. Kunos Simulazioni ha comunque promesso di espandere regolarmente i contenuti durante il periodo di Early Access.

Per quanto riguarda le modalità di gioco, l'Early Access si concentra su due opzioni principali. La modalità Pratica consente ai piloti di affinare le proprie abilità su un circuito a scelta, con la libertà di impostare la durata della sessione e l'orario di inizio. È l'ambiente ideale per familiarizzare con le nuove auto e tracciati senza la pressione della competizione. Per chi cerca un'esperienza più adrenalinica, la modalità Gara Rapida offre la possibilità di sfidare l'intelligenza artificiale in gare personalizzabili. I giocatori possono definire vari parametri come il tipo di gara, il numero di avversari e le condizioni meteorologiche, creando così scenari di gara unici e stimolanti.

Nella prima Early Access, gli utenti possono già prendere dimestichezza con il nuovo motore grafico e fisico sviluppato da Kunos, che ha permesso di migliorare ulteriormente il comportamento dei veicoli all'interno della simulazione. Il nuovo motore, secondo lo sviluppatore, è "pensato per replicare con maggiore accuratezza le prestazioni meccaniche, elettroniche e aerodinamiche dei veicoli, offrendo una fisica ancora più realistica rispetto ai precedenti titoli della serie".

Sul piano visivo, il livello dettaglio raggiungibile dal nuovo engine consente di apprezzare i dettagli più fini delle vetture e dei circuiti, come le cuciture degli interni, le finiture della vernice dei veicoli e i materiali delle superfici, portando il realismo visivo a nuovi livelli nel franchise. Il team ha anche aggiunto la riproduzione delle ore del giorno e di diverse condizioni metereologiche, fra cui anche la guida su pioggia (disponibile sul primo Assetto Corsa solo tramite mod), tutti aspetti già disponibili al day-one con la prima Early Access.

Il sistema meteorologico dinamico di Assetto Corsa EVO, in particolare, merita una menzione approfondita. I giocatori possono scegliere tra condizioni meteorologiche preimpostate o optare per un sistema dinamico che evolve durante la gara. Le precipitazioni sono realizzate con grande dovizia nei particolari: l'acqua si accumula nelle depressioni del manto stradale, con intensità variabile in base alla durata e all'intensità della pioggia. Le aree coperte da oggetti come alberi o ponti rimangono più asciutte rispetto alle zone esposte, mentre le nuvole si muovono, creando riflessi variabili sulla pista a seconda della loro posizione e dell'ora del giorno. Alcuni di questi aspetti non sono solo visivi, ma incidono anche sulle traiettorie di gara, che devono adesso essere scelte in base all'effettiva presenza di pozzanghere variando rispetto alle linee predefinite. L'accumularsi della pioggia in alcune parti della pista, inoltre, varia in base al passaggio delle auto, con tutti i mutamenti che avvengono in maniera dinamica.

Nella Early Access è anche disponibile il rendering in VR, tuttavia l'esperienza d'uso è ancora poco ottimizzata, sulla stragrande maggioranza di computer al limite del giocabile. Con il rendering tradizionale su monitor, invece, le prestazioni sono già ottimali: sul nostro sistema di prova, basato su processore Intel Core i5-14600k, 16GB di RAM e GPU NVIDIA GeForce RTX 3070, in Full HD non è difficile superare i 100fps abilitando il DLSS, mantenendo in molte circostanze i fatidici 60fps anche con diverse auto su schermo e con dettagli visivi di ottimo livello. Il nuovo engine non è al momento leggerissimo rispetto ad altri simulatori, con anche sporadici freeze durante le sessioni di guida, ma l'esperienza di gioco è di ottimo livello se consideriamo che si tratta della primissima versione "Beta" pubblica del sim.

Al momento in cui scriviamo, comunque, il gioco è disponibile solo in modalità offline con tutte le auto sbloccate. Non è possibile accedere alla cosiddetta "Game Economy", quindi al noleggio o all'acquisto delle auto, al sistema di accumulo di punti esperienza e all'accademia di guida per imparare a gestire il nuovo sistema fisico della simulazione. Kunos ha promesso che a breve arriverà il primo "content drop" con due nuove auto, il circuito Fuji Speedway e nuovi eventi speciali. Solo in seguito, con l'arrivo della seconda release Early Access, avremo l'ottimizzazione dell'esperienza in VR e in triplo schermo, setup particolarmente graditi agli appassionati enthusiast delle corse virtuali. Nella seconda release, inoltre, avremo strumenti avanzati per il replay, 5 nuove auto e il Circuit of the Americas.

Cosa ci sarà, in futuro, su Assetto Corsa EVO

Assetto Corsa EVO promette un'esperienza in continua espansione durante il periodo di Early Access, che culminerà con il lancio della versione 1.0 nell'autunno del 2025. Kunos Simulazioni ha pianificato un ricco programma di aggiornamenti che arricchiranno progressivamente il gioco con nuovi contenuti e funzionalità: ad esempio, il parco auto verrà ampliato regolarmente, con l'obiettivo di raggiungere 100 veicoli al momento del lancio completo, fra auto classiche, sportive moderne (anche elettriche) e persino hypercar, offrendo una varietà di esperienze di guida per tutti i gusti.

Per quanto riguarda i circuiti, il numero totale salirà a 20 entro il lancio della versione 1.0, con ulteriori 5 tracciati previsti come contenuto gratuito post-lancio come già scritto. Una delle aggiunte più attese è l'introduzione dell'area open world di 40x40 km ispirata alla regione dell'Eifel in Germania che verrà implementata in un aggiornamento successivo, offrendo ai giocatori la possibilità di guidare liberamente su strade aperte e scoprire paesaggi mozzafiato. Le opzioni di personalizzazione dei veicoli verranno notevolmente ampliate nel corso dell'Early Access: se inizialmente i giocatori possono modificare principalmente aspetti estetici come verniciature e dettagli degli interni, in futuro verranno introdotte opzioni di tuning più approfondite, permettendo di migliorare anche le prestazioni dei veicoli.

Il sistema meteorologico dinamico e il ciclo giorno/notte verranno ulteriormente raffinati, offrendo condizioni atmosferiche sempre più realistiche e variabili. Il comportamento dell'IA, che nella prima versione EA in alcuni casi si presta a situazioni al limite del surreale, verrà migliorato, con particolare attenzione all'aggressività e alle strategie di gara. Infine, una delle aggiunte più significative sarà l'introduzione del multiplayer, caratteristica fondamentale in ogni simulatore di guida che si rispetti, che permetterà ai giocatori di sfidare amici e avversari da tutto il mondo, sia su circuiti chiusi che nell'area open world.

Che computer mi serve per Assetto Corsa EVO?

I requisiti di sistema per Assetto Corsa EVO sono suddivisi in due categorie: minimi e raccomandati.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i7 8700k o AMD 1500X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA GTX 1070 o AMD RX 580

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 100 GB disponibili

Scheda audio: Integrata

Supporto VR: SteamVR, Oculus VR, OpenXR

Note aggiuntive: SSD richiesto

Requisiti raccomandati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit o Windows 11 64-bit

Processore: Intel i5 10500 o AMD 2600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA RTX 2070 o AMD Radeon RX 5600

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 100 GB disponibili

Scheda audio: Integrata

Supporto VR: SteamVR, Oculus VR, OpenXR

Note aggiuntive: SSD richiesto

Quello che conta, com'è guidare su Assetto Corsa EVO

Assetto Corsa EVO si migliora in maniera evidente sul piano grafico rispetto ai suoi predecessori, sia per quanto riguarda il livello di dettaglio di vetture e circuiti, sia - soprattutto - per gli effetti presenti su video. Le condizioni meteo sono molto più realistiche anche per via di un nuovo sistema per il rendering della nebbia volumetrica, così come i vari riflessi della luce del sole sulle auto sono adesso molto più marcati e gradevoli rispetto ai due capitoli precedenti.

Sembra scontato dirlo nel 2025, ma non lo è: i circuiti sono incredibilmente simili alle controparti reali, frutto di un lavoro certosino di realizzazione che rappresenta ormai da anni il fiore all'occhiello della produzione del team italiano. Su PC sono pochi i simulatori che si avvicinano a questo livello di dettaglio, con il nuovo titolo Kunos che ricorda in alcuni frangenti l'aspetto di Gran Turismo 7 (che mantiene comunque una resa complessiva di maggior livello). In termini di comportamento dinamico delle vetture, però, il confronto è assolutamente impari.

Capitolo force feedback (lo abbiamo provato con un volante Fanatec su base Clubsport DD): decisamente solido già al day-one, con una grande presenza delle varie sconnessioni dell'asfalto e della ripartizione del peso della vettura. Gli spostamenti vengono trasmessi in maniera credibile e percepibile anche sul volante, un aspetto di fondamentale importanza non solo per chi è alla ricerca del maggiore realismo possibile, ma anche e soprattutto per chi intende trovare i limiti del veicolo. La sensazione del force feedback offerto dal nuovo sim Kunos è ottima anche sui vari cordoli, che è decisamente simile, con il parco auto attualmente a disposizione, a quella che è possibile verificare effettivamente dal vivo con auto stradali. È da dire che su piattaforma Fanatec non è ancora stato implementato il protocollo FullForce, mentre con la base DD Logitech è possibile abilitare già il TrueForce.

Pur riconoscendo che nessun simulatore attuale può definirsi completamente accurato al 100%, Assetto Corsa EVO rappresenta un passo in avanti nel franchise e nel settore delle simulazioni di guida che vantano diverse tipologie di vetture. Kunos Simulazioni ha creato un'esperienza che si distingue per la sua attenzione al piacere di guida (si possono utilizzare anche i sistemi di infotainment delle vetture), andando oltre la mera competizione su pista.

Mentre molti tendono a confrontare Assetto Corsa EVO con iRacing, è importante sottolineare che i due titoli si basano di due approcci diversi al simracing, che possono certamente convivere all'interno della libreria dei simulatori di guida dell'appassionato. iRacing, con il suo modello di business basato su abbonamenti e contenuti a pagamento, si concentra principalmente sulla competizione online. Assetto Corsa EVO, d'altra parte, offre un'esperienza più ampia, dove la competizione su pista è solo una delle componenti, seppure importantissima. Kunos ha ripetutamente enfatizzato che il suo simulatore è progettato principalmente per far assaporare il piacere dell'esperienza di guida, un aspetto che diventerà ancora più evidente con l'introduzione del free roaming.

Sin dal primo momento, chi guida su Assetto Corsa EVO nota una notevole quantità di grip rispetto ad altri simulatori, sia sull'asciutto che sul bagnato, ricordando più da vicino l'esperienza più puntuale di Assetto Corsa Competizione che quella del primo Assetto Corsa. Sul bagnato, inoltre, il simulatore si dimostra decisamente più permissivo rispetto a iRacing, non richiedendo necessariamente l'adozione di traiettorie radicalmente diverse da quelle utilizzate in condizioni di asciutto.

Le diverse auto mostrano comportamenti distintivi basati sulla trazione e sull'impostazione generale della vettura. Si nota comunque una chiara tendenza al sottosterzo, caratteristica a mio avviso tipica dei prodotti Kunos, ma il sistema di guida si rivela estremamente dinamico e molto più articolato rispetto al primo capitolo della serie. Le mie prime prove hanno evidenziato una chiara distinzione tra le fasi di impostazione della curva fra frenata, percorrenza e uscita, con comportamenti molto diversi delle varie vetture, soprattutto quando si forza la frenata o l'accelerazione in maniera evidente. La simulazione del comportamento della vettura in base al grip nelle diverse fasi della curva è probabilmente fra le migliori attualmente disponibili nel simracing, eliminando quella sensazione di "scivolamento" spesso associata ai simulatori di guida (e presente sul primo AC) e che consente di impostare le curve in maniera troppo aggressiva sfruttando un angolo di deriva presumibilmente impossibile in realtà a parità di auto.

Kunos ha perfezionato ulteriormente la già eccellente rappresentazione della ripartizione dei pesi del primo Assetto Corsa, aggiungendo in EVO una maggiore matericità alle vetture. Le auto "danzano" tra i cordoli con una rappresentazione del rollio e del comportamento dinamico delle sospensioni ancora più precisa, anche se ho notato che in EVO non è poi così difficile riprendere il controllo della vettura dopo manovre potenzialmente rovinose, offrendo un comportamento non troppo diverso rispetto al suo predecessore in questo aspetto. Rispetto a iRacing, poi, le auto tendono a rimanere più "incollate" alla pista: il titolo americano mantiene un motore fisico più dinamico e meno permissivo in qualsiasi circostanza, e in termini di competizione pura a mio avviso offre ancora oggi un valore aggiunto.

C'è da dire che iRacing può costare anche più di 1000€, fra abbonamenti e contenuti, in pochissimi anni di permanenza sul servizio, mentre Assetto Corsa EVO viene prosto a 39,99€ (in offerta al momento a 31,99€ su Steam), pur promettendo al giocatore una rappresentazione molto realistica di un numero importante di vetture e circuiti già al suo lancio in autunno. Insomma, sul rapporto qualità-prezzo non c'è confronto, soprattutto per chi predilige l'esperienza di guida alla competizione all'ultimo sangue tipica del titolo americano. Una piccola nota a margine: il sistema di handling di EVO è già stato subito messo sotto torchio anche dagli appassionati di drifting, che stanno già traendo grande divertimento da questo modello sfruttando la capacità del simulatore di rappresentare fedelmente il sovrasterzo di potenza e l'alleggerimento del posteriore in frenata.

Considerazioni finali

Assetto Corsa EVO si propone come un'evoluzione importante nel campo dei simulatori di guida, puntando a offrire un'esperienza di guida credibile sia sull'aspetto visivo, quanto su quello dell'handling di auto molto diverse fra di loro. Rispetto al primo capitolo della serie offre un sistema di guida evidentemente più articolato e complesso, anche se ancora abbastanza permissivo nelle manovre più estreme. Dalla prima Early Access si può notare quello che sarà lo scheletro di una simulazione di guida che promette di essere fra le più discusse negli anni a venire, e che si basa su un'attenzione al dettaglio e una precisione fisica che è tipica dei prodotti Kunos.

A questi aspetti, consueti per il team italiano, verranno presto introdotti nuovi elementi che amplieranno l'appeal del gioco oltre la pura simulazione competitiva. Con l'aggiunta futura del free roaming e di ulteriori contenuti di personalizzazione, che in precedenza abbiamo visto solo su titoli arcade o quanto meno simcade, spesso solo su console, Assetto Corsa EVO promette di diventare un punto di riferimento per gli appassionati non solo del simracing, ma anche e soprattutto del mondo delle automobili a 360°, che cercano non solo la competizione, ma anche un ambiente virtuale di guida in generale altamente realistico. Sarà in questo caso cruciale capire quale sarà con il nuovo sim l'approccio al modding, cioè la caratteristica che ha reso Assetto Corsa quello che è ancora oggi. Infatti, potrebbe essere proprio il suo predecessore il rivale più pericoloso del nuovo simulatore firmato Kunos Simulazioni.