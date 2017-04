Servirà un numero di telefono per le Ranked di Dota 2

I giocatori dovranno associare un numero di telefono al loro account Steam per poter entrare nelle code e partecipare ai match classificati di Dota 2. Lo annuncia Valve in questo post sui futuri cambiamenti al sistema di matchmaking di Dota 2.

"I giocatori che usano più di un account compromettono l'esperienza di matchmaking, e quindi il nostro obiettivo è aggiungere un elemento di frizione rispetto a comportamenti di questo tipo", si legge nel post. "Se spingiamo i giocatori a usare il loro account principale miglioriamo sia il matchmaking delle Ranked sia quello delle partite non classificate".

I giocatori hanno due settimane di tempo per associare il loro numero all'account Steam, durante le quali potranno continuare a giocare normalmente. Ma a partire dal 4 maggio chi non ha inserito il numero di telefono non potrà più giocare le Ranked. Se dopo la registrazione di un numero si procedesse alla rimozione del numero sarebbe comunque possibile associare all'account un secondo numero. I numeri rimossi però non possono più essere associati ad altri account per un periodo di tre mesi. "Questo per prevenire che lo stesso numero possa essere associato a vari account", si legge ancora nel post. "I servizi online che forniscono numeri di telefono, inoltre, non sono consentiti".

Ci sono altri cambiamenti secondari relativi alle modalità di abbinamento in funzione delle preferenze dei giocatori relativamente al fatto di voler giocare da soli o in party o di voler accedere alle partite a priorità ridotta, come si può vedere sul blog di Dota 2.

Come sempre è doveroso rimarcare in casi come questo che, se da una parte le spiegazioni di Valve sono credibili, e c'è sicuramente il desiderio di offrire un ambiente di mathmaking il più funzionale possibile, la raccolta di dati privati sugli utenti è sempre più importante e remunerativa per una fetta sempre più consistente di aziende che operano nel settore informatico.