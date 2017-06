Secret World Legends: Funcom rilancia uno dei suoi MMORPG più riusciti

Funcom annuncia la disponibilità di Secret World Legends, un MMORPG free-to-play con mondo condiviso che rappresenta il reboot di The Secret World. Insieme all'annuncio si fornisce anche il trailer di lancio, che riportiamo in calce.

Secondo le promesse della software house norvegese, che oltre che per i suoi MMORPG è famosa per la serie di avventure grafiche The Longest Journey, Secret World Legends offre oltre 100 ore di contenuti legati alla storia principale. Si può esplorare il mondo di gioco da soli, con gli amici o con gli sconosciuti con cui si fa conoscenza durante l'esplorazione.

"Parliamo di un accattivante viaggio verso l'ignoto con un ambiente adulto e un gameplay perfetto per gli appassionati di RPG gratificanti e profondi", ha dichiarato Scott Junior, produttore esecutivo di Funcom.

Il gioco è stato reso più accessibile per i novizi, con una curva di apprendimento più morbida e un'interfaccia utente più intuitiva. Funcom ha rivisto anche il sistema di combattimento, che non è più orientato sul targeting ma su reticoli. Ciascuno dei nove tipi di armi presenti nel gioco, inoltre, è stato rielaborato con nuove meccaniche in modo da creare maggiore differenziazione sul piano del gameplay.

Quanto alla storia, così come nel caso di The Longest Journey, Secret World Legends punta sul solito canovaccio secondo il quale il mondo reale nasconde gli indizi di una realtà alternativa, magica e suggestiva. Man mano che il giocatore andrà avanti nella storia scoprirà nuovi indizi sul mondo segreto, sui suoi personaggi e le sue tradizioni.

Secret World Legends è adesso disponibile sul sito ufficiale, mentre arriverà su Steam il prossimo 31 luglio. La nostra recensione del gioco originale si trova a questo indirizzo.