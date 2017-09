Rockstar ha rilasciato il secondo trailer di Red Dead Redemption 2

In seguito alle anticipazioni della scorsa settimana, Rockstar Games ha pubblicato un nuovo trailer di Red Dead Redemption 2 incentrato sulla storia e alcuni dei personaggi principali.

Come viene spiegato nella sintetica descrizione ufficiale, il protagonista di questo nuovo capitolo sarà il fuorilegge Arthur Morgan, membro dalla banda di Van der Linde di cui faceva parte anche John Marston – il protagonista di Red Dead Redemption – prima di prendere accordi con gli agenti federali.

“Il nuovo trailer di Red Dead Redemption 2, la storia del fuorilegge Arthur Morgan e della banda di Van der Linde e della loro lotta per la sopravvivenza nel cuore di un'America dura e spietata, tra rapine, furti e scontri”, si legge sotto al filmato.

Le immagini mostrate sono state catturate su PlayStation 4, come ha confermato la stessa Sony attraverso l'account ufficiale PlayStation di Twitter. Curiosamente non è stato fatto riferimento a PlayStation 4 Pro ma esclusivamente al modello standard.

Al momento Rockstar non ha ancora rivelato la data di lancio definitiva. Red Dead Redemption 2 resta pianificato per la primavera del 2018 su PlayStation 4 e Xbox One. Qui potete trovare il precedente trailer pubblicato lo scorso autunno.