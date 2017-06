Ritornano i tempi di Sonic the Hedgehog con l'album con i remix delle 23 tracce più famose

Il 2017 sarà di nuovo l'anno del Porcospino più famoso del mondo dei videogiochi: sta per arrivare, infatti, Sonic Mania, e poi ci sarà anche l'incarnazione completamente 3D Sonic Forces. Questo perché ci troviamo all'interno del venticinquesimo anno dalla nascita di Sonic (la prima versione è uscita il 23 giugno 1991), e poi perché rimane un personaggio (e un gameplay) cruciale all'interno del mondo dei videogiochi.

Dobbiamo ringraziare Overclocked Remix se possiamo ascoltare gratuitamente un album con il remix di 23 iconiche tracce provenienti dalle colonne sonore dei vari giochi della serie Sonic. Speeding Towards Adventures: 25 Years of Sonic the Hedgehog, infatti, è composto da una reimmaginazione di queste tracce da parte di 30 artisti che in passato avevano fatto dei lavori analoghi per altri grandi classici videoludici. Ad esempio, avevano declinato la colonna sonora di Chrono Trigger in chiave jazz e fatto un tributo a Final Fantasy V.

L'album dedicato a Sonic inizia con la classica "Gotta Start From Somewhere" completa di jingle Sega e comprende altre tracce molto famose come "The Power of Choices".

"La mia visione per questo progetto è molto semplice: coprire quanti più giochi di Sonic possibile con la massima varietà dei generi musicali per rappresentare tutte le esperienze di Sonic", ha detto il co-direttore dell'album Stepan "Black_Doom" Sudilovsky.

L'album con i remix delle tracce iconiche di Sonic si può ascoltare gratuitamente a questo indirizzo.