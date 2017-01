Resident Evil 7: supporto Play Anywhere per Xbox One e PC

Grazie a Play Anywhere gli utenti possono acquistare un'unica copia del gioco e decidere liberamente se giocare su Xbox One o PC, oltre che di suddividere l'esperienza di gioco tra le due piattaforme come meglio ritengono. Fino a oggi Play Anywhere è stata un'esclusiva obbligatoria solo per i giochi first party prodotti da Microsoft, ma viene gradualmente estesa anche ai titoli di altri produttori, come Resident Evil 7 di Capcom.

Le due versioni non condivideranno solamente i salvataggi, ma anche gli Aggiungi a dizionario e i contenuti scaricabili. Il supporto consentirà a Microsoft di colmare parzialmente il gap rispetto alla versione PS4, che può vantare l'importante supporto alla realtà virtuale con PlayStation VR in un titolo che punta tutto sull'immedesimazione e la tensione emotiva.

Resident Evil è uno dei franchise più importanti per Capcom con 61 milioni di copie vendute. Il nuovo capitolo costituisce però un importante cambiamento stilistico rispetto alla tradizione della serie, con meccaniche di gioco innovative, nuovi personaggi e un apparente allontanamento rispetto alla storia tipica di Resident Evil. Ne abbiamo parlato diffusamente nell'anteprima.

Resident Evil 7 arriverà su PC, PS4 e Xbox One nella prossima settimana. Noi stiamo già lavorando sulla recensione.