Reset dimostra cosa possono fare due game designer con le tecnologie NVIDIA PhysX e WaveWorks

Reset è un gioco di esplorazione e risoluzione di puzzle sviluppato da Theory Interactive. Parliamo di un team formato da due sole persone che adesso rilascia un nuovo video da 13 minuti allo scopo di mostrare il gameplay di Reset e soprattutto evidenziare come sono state usate le tecnologie NVIDIA come PhysX e WaveWorks. Queste due librerie, infatti, sono state implementate all'interno del motore grafico proprietario allestito per Reset, chiamato Praxis.

In Reset i giocatori controllano un robot che è stato abbandonato su una misteriosa isola, popolata da altri automi come lui. I giocatori possono interagire con la fisica dinamica per risolvere enigmi sia sulla superficie terrestre che sott'acqua.

PhysX, come noto, è una piattaforma di simulazione della fisica che usa le risorse di calcolo di CPU e GPU per gestire in maniera realistica le interazioni fra gli oggetti nei mondi di gioco. WaveWorks è invece uno strumento meno utilizzato pensato per riprodurre superfici liquide di qualità cinematografica. Gestisce corpi di liquidi che attirano e respingono oggetti sottoposti a fisica dinamica sulla base del tipo di moto dell'acqua.

Il rilascio dell'atmosferico gioco d'avventura ad ambientazione fantascientifica sviluppato da Theory è previsto nella prossima estate.