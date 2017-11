Qualità della grafica: confronto tra Xbox One X e PC

Dopo aver realizzato i confronti tra Xbox One S e Xbox One X per la recensione, siamo passati al PC. Le nostre comparative, realizzate con i due giochi meglio ottimizzati per Xbox One X al momento, ovvero Forza Motorsport 7 e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, confermano che la nuova console Microsoft gestisce i due titoli a un livello di dettaglio grafico corrispondente all'opzione Ultra del PC.

Bisogna poi aggiungere come su PC sia comunque possibile personalizzare in profondità il livello di dettaglio grafico: nel caso di Forza, ad esempio, se lasciare che il sistema gestisca dinamicamente le opzioni grafiche in funzione della complessità della scena da renderizzare e delle risorse di calcolo a disposizione. Sulla base di questi dati, il motore regola in tempo reale risoluzione, frame rate ed effetti grafici.

Quanto alle comparative in questa pagina, sulla sinistra trovate il dettaglio prelevato da Xbox One X, sulla destra il dettaglio proveniente da PC.

Ricordiamo, inoltre, che in entrambi i casi si tratta di titoli Xbox Play Anywhere.

Per tutti i confronti tra Xbox One S e Xbox One X consultate la recensione di Xbox One X.