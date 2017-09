PUBG e Divinity 2 da record su Steam

Un'altra conferma che PlayerUnknown's Battlegrounds è proprio il gioco del momento: il titolo di tipo Battle Royale di Bluehole ha infatti superato il record di Dota 2 sui giocatori contemporaneamente in gioco. Si tratta di un dato molto rilevante se si considera che PUBG è un gioco nuovo, che non è un titolo Valve e che Dota 2 è un free-to-play.

Secondo SteamSpy, il record di PUBG sarebbe di 1.322.507 giocatori contemporanei, mentre Dota 2 si era "fermato" a 1.291.328. Senza dimenticare, ovviamente, che PlayerUnknown's Battlegrounds ha già venduto 10 milioni di copie.

Ma il titolo di Brendan Greene non è l'unico a far parlare di sé per quanto attiene la scena PC, perché nei giorni scorsi è stato rilasciato in versione definitiva Divinity Original Sin 2. Ebbene il titolo dello sviluppatore belga Larian Studios non solo per alcune ore ha venduto più copie rispetto allo stesso PUBG, ma anche fatto segnare il record di giocatori contemporanei per quanto riguarda un classic RPG, ovvero 75 mila.

Questo ha reso Divinity Original Sin 2 il quarto gioco con maggiore attività su Steam. Per fornire un dato che fa capire la popolarità di questi giochi, il primo Divinity Original Sin al suo meglio ha registrato un picco di 22 mila giocatori contemporanei, mentre Pillars of Eternity al massimo ha avuto 42 mila giocatori. Circa 300 mila utenti di Steam possiedono adesso Divinity Original Sin 2, dei quali 43 mila sono finanziatori tramite Kickstarter.

Bisogna inoltre considerare che Steam non è l'unica piattaforma su cui si trova il nuovo Divinity, visto che è venduto anche tramite GOG.com. Non è noto come quest'ultimo servizio gestisca le sue classifiche di popolarità, ma le varie edizioni di Original Sin 2 occupano 4 dei 10 posti della classifica dei giochi ora più popolari su GOG.com.

Divinity Original Sin 2 vanta nel momento in cui scriviamo la valutazione "Molto positiva" su Steam e non è disponibile in italiano.