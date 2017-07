PS4 vende di più di Nintendo Switch e Xbox One a giugno negli Usa

PS4 è stata la console più venduta negli Stati Uniti a giugno secondo l'ultimo report di The NPD Group. La console Sony è così artefice di un'ottima performance, superiore a Nintendo Switch e a Xbox One: deve ringraziare soprattutto la soluzione PS4 Slim con hard disk da 1 TB, venduta per un periodo di tempo limitato a 250$ invece di 300$.

The NPD Group non rivela i numeri precisi o il margine tra PS4 e le altre console, ma puntualizza il fatto che Switch si trova al secondo posto solo a causa delle difficoltà che sta riscontrando Nintendo a produrre un numero sufficiente di console tali da soddisfare la domanda. Switch sta andando molto bene nelle vendite e lo conferma anche il volume di videogiochi venduti per la nuova console di Nintendo.

"Il mercato dell'hardware videoludico è relativamente forte perché i giocatori continuano a spendere per acquistare le nuove console", si legge nel report di NPD. La spesa sul nuovo hardware è infatti cresciuta del 19% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno fino a 1,4 miliardi di dollari (per quanto riguarda l'intero 2017), e ovviamente gran parte del merito va attribuito proprio a Nintendo Switch.

Complessivamente a giugno 2017 si è speso negli Usa il 7% in più rispetto a giugno 2016 (765 milioni di dollari). Il software per console è cresciuto del 2%, quello per PC dell'1%. La spesa per gli accessori invece è diminuita dell'1%. Il gioco più venduto del mese è stato Tekken 7, seguito da Injustice 2 e da Grand Theft Auto V. Nonostante sia uscito da quattro anni, il titolo Rockstar continua a essere nelle primissime posizioni, principalmente grazie alla longevità della sua componente multiplayer Grand Theft Auto Online.

Ma che il vero protagonista a giugno sia stato Nintendo Switch lo si evince guardando la classifica dei giochi più venduti escludendo le vendite digitali: tre dei cinque titoli più venduti, infatti, sono giochi per Switch, ovvero Arms (256 mila copie vendute), Mario Kart 8 Deluxe (180 mila copie) e The Legend of Zelda: Breath of the Wild (145 mila).

Rallentano invece le vendite di Xbox One, come si evince dai risultati finanziari di Microsoft. La crescita del fatturato per la divisione che attiene al gaming è solo del 3%, il che è comprensibile visto che siamo alla vigilia del lancio della nuova Xbox One X.

Tornando ai giochi, se nei primi posti della classifica dei giochi per Xbox One più venduti troviamo gli stessi titoli della classifica generale, nel caso di PS4 al primo posto c'è Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy. Per quanto riguarda i tre giochi più venduti a oggi nel 2017 sono Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e For Honor. I tre giochi più venduti negli ultimi 12 mesi, invece, sono Call of Duty: Infinite Warfare, Battlefield 1 e NBA 2K17.