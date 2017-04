PS4 Slim in offerta a soli 199 per il week end su Amazon

Se state valutando l'acquisto di PS4 questo è il momento migliore per farlo. Amazon la offre a 199 Euro per il fine settimana, contro i 299 Euro del prezzo standard di listino. Uno sconto del 33% non attualmente rintracciabile altrove.

PS4 Slim è l'ultima variante di PlayStation 4 di dimensioni contenute con maggiore efficienza energetica e migliore dissipazione del calore. Dispone di hard disk da 500 GB e supporta l'HDR per immagini più fedeli e brillanti nei videogiochi e negli altri contenuti di intrattenimento. L'architettura interna del nuovo sistema PS4 è stata ripensata rispetto a quella dell'attuale console, riducendo il suo volume e il suo peso rispettivamente del 30% e del 16%.

Se siete appassionati di calcio e di FIFA allora l'offerta ideale per voi è la seguente. PS4 Slim, sempre nella configurazione con disco rigido da 500 GB, e Fifa 17 nel fine settimana si può acquistare su Amazon a 239,98 Euro: nonostante la presenza del gioco in bundle, quindi, un prezzo ancora inferiore rispetto a quello di listino.