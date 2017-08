Provato Far Cry 5 alla GamesCom

Alla GamesCom era disponibile una demo di Far Cry 5 direttamente sullo showfloor di Ubisoft. Diverse postazioni PS4 hanno permesso di provare un tratto della campagna single player che esaltava nuovamente la portata del mondo di gioco del nuovo titolo Ubisoft Montreal, la dinamicità delle meccaniche, l'intelligenza artificiale e la bellezza degli scenari. Il tutto conferendo ampio margine al giocatore in termini di impostazione delle strategie di attacco.

Il primo obiettivo era quello di liberare un piccolo insediamento chiamato Fail's End. Ci siamo arrampicati su un'antenna e, casualmente, abbiamo rinvenuto in cima un fucile da cecchino. Questa è la posizione ideale per decimare una parte dell'esercito stanziato nella cittadina. Degli alleati, dall'alto, ci davano supporto con fuoco di copertura proveniente da un biplano. Ma, attenzione, perché gli avversari prendevano possesso di un paio di postazioni di artiglieria nel tentativo di arrestare il velivolo. Ovviamente, a quel punto l'artiglieria diventava per noi il primo bersaglio da neutralizzare.

Dopo un paio di spari la nostra posizione veniva rilevata dal nemico e rimanere lì diventava non sicuro. Ecco che siamo stati costretti a scendere precipitosamente per trovare riparo nella rigogliosa vegetazione.

Chiaramente questa è solo una possibilità: avremmo potuto scivolare di casa in casa e cercare di cogliere i nemici impreparati alle spalle, mettendoli fuori combattimento in maniera furtiva. Poco prima dell'allerta del nemico un indicatore visivo ci ragguaglia della direzione verso la quale si trova la minaccia più prossima a noi. Insomma, la parte stealth, ma non solo quella, è rimasta del tutto immutata rispetto al recente passato della serie.

Durante le procedure notavamo come la mappa della regione fosse completamente in tre dimensioni, il che ci consente di avere più consapevolezza durante la fase di pianificazione. Alla fine della battaglia le milizie a noi alleate prendevano possesso di Fail's End, che diventava per noi completamente esplorabile. Entriamo nel pub locale dove una ragazza ci fornisce informazioni sul nostro prossimo obiettivo, la scuola di aviazione Rye and Sons. Si trova proprio alla fine della strada.

Far Cry 5 è un gioco divertente e capace di offrire al giocatore grande profondità tattica, per merito anche dell'ottima intelligenza artificiale dei nemici e del grandioso comparto tecnologico

Lo scenario è molto ben ricostruito e il dettaglio grafico impressionante se si considerano anche le dimensioni della mappa di gioco. Il passaggio alloconferisce rinnovato carisma a questo schema di gioco, per altri versi stantio. Sia il saloon che il truck parcheggiato lì davanti sprizzavano euforia "made in USA" da tutti i puri. Il veicolo, nello specifico, era ben corazzato e di generose dimensioni, con un motore decisamente potente di cui il giocatore fa esperienza in maniera convincente una volta alla. Mutuata da precedenti giochi di guida Ubisoft, questa componente è fedele e godibile come molte altre in Far Cry. Grazie al truck ci spostiamo alla scuola di aviazione, anche questa presidiata dall'esercito nemico. Qui esplode una furiosa sparatoria, che dà la sensazione della disperazione delle forze impegnate nel conflitto e che ben presto sfocia nella guerriglia. Si verifica un'esplosione e le fiamme cominciano a disperdersi grazie all'erba secca. Dobbiamo ripiegare in un luogo sicuro onde evitare di finire carbonizzati.

Dopo aver liberato l'area, il proprietario dello stabilimento, Nick Rye, ci suggerisce di recuperare il suo aereo per completare la nostra missione. Anche questo veicolo è ben ricostruito sul piano delle meccaniche di pilotaggio, anche se la guida è certamente semplificata in modo da consentire al giocatore di concentrarsi sul fuoco piuttosto che sulle manovre. Possiamo lanciare degli esplosivi, usare il mitragliatore posto sulla carlinga del velivolo o lanciare dei razzi. Propendiamo per quest'ultimo arnese di distruzione per attaccare dei silo del nemico, per poi concentrare il fuoco su un convoglio.

Far Cry 5 si conferma un gioco molto dinamico, dalla mappa decisamente interessante per quanto concerne l'esplorazione e le altre modalità di interazione. Il cambiamento di scenario sicuramente gioverà, ma se vi aspettate delle reali novità in termini di gameplay potreste rimanere delusi. E' un gioco divertente e capace di offrire al giocatore grande profondità tattica, per merito anche dell'ottima intelligenza artificiale dei nemici e del grandioso comparto tecnologico. Far Cry 5 è basato sul motore Dunia di derivazione CryEngine, il quale a sua volta si avvale di una serie di tecnologie NVIDIA per migliorare la simulazione e la fedeltà. Detto questo, però, come spesso accade con Ubisoft, in molti momenti di gioco Far Cry 5 darà la sensazione di "minestra riscaldata".

Far Cry 5 consente ai giocatori di esplorare liberamente, da soli o in modalità cooperativa per due giocatori, un vasto scenario in apparenza tranquillo, in cui però devono combattere per la propria libertà e sopravvivenza. Nei panni del nuovo vice assistente sceriffo dell’immaginaria Hope County, i giocatori scopriranno presto che il loro arrivo ha scatenato un malvagio piano rimasto nascosto per anni, il Progetto Eden’s Gate, ideato da un gruppo di fanatici apocalittici che intende conquistare l’intera contea a qualunque costo. Presi alla sprovvista e trascinati in una lotta di potere, i giocatori dovranno fermare i piani del Progetto Eden’s Gate e alimentare la resistenza per ottenere la propria libertà e quella dell’intera comunità di Hope County

L'uscita è prevista per il 27 febbraio 2018.