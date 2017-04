Project Scorpio supporterà FreeSync 2 e HDMI 2.1

Pochi giorni fa il reveal di Project Scorpio, affidato a Digital Foundry, ha permesso di approfondire le principali caratteristiche tecniche della console di Microsoft. Rispetto alle informazioni precedenti, il canale guidato da Richard Leadbetter ha aggiunto qualche nuovo dettaglio. Innanzitutto è stato confermato che Scorpio supporterà FreeSync 2, la nuova tecnologia di AMD che permette di collegare un hardware e un display, evitando i problemi di sincronizzazione causati dal refresh rate.

Più nello specifico si parla di “refresh adattivo”, grazie al quale è possibile eliminare i problemi di tearing e migliorare le performance. Sfruttando questa tecnologia si viene a creare una connessione diretta tra hardware e display, con una successione perfettamente regolare dei frame sullo schermo. Ma Project Scorpio supporterà anche HDMI 2.1, nuovo standard già sfruttato con i monitor ma non ancora diffuso sul mercato dei televisori. Peraltro Digital Foundry riporta che persino i giochi Xbox One e Xbox 360 potranno godere dei benefici offerti dal Variabile Refresh Rate se utilizzati su Scorpio.

Come già sappiamo, Scorpio garantirà una potenza di calcolo considerevolmente superiore rispetto a PlayStation 4 Pro, caratterizzandosi per una CPU octa-core e una GPU custom da 40 unità computazionali che permettono di raggiungere i 6 Teraflops. La console di Sony si ferma a 4,2 teraflops e ha una bandwidth inferiore per le memorie. Scorpio utilizzerà 12 GB di RAM GDDR5 capaci di operare ad una velocità di 326 GB/s in contrapposizione ai "soli" 218 GB/s della concorrente diretta di Sony, e monterà un’evoluzione dell’architettura Jaguar presente sulle console di attuale generazione.

Ricordiamo inoltre che Scorpio sarà in grado di elaborare alla risoluzione Ultra HD 4K tutti i contenuti che oggi Xbox One può renderizzare alle risoluzioni 900p e 1080p. Inoltre saranno apprezzabili notevoli miglioramenti anche con i videogiochi attualmente eseguibili su Xbox One e Xbox 360.