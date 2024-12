Laptop o console portatile? Il OneXPlayer G1 è entrambi, grazie alla tastiera rimovibile

OneXPlayer, un produttore estremamente attivo nel settore degli handheld PC, ha annunciato una campagna Indiegogo per un dispositivo decisamente peculiare: OneXPlayer G1. Si tratta sostanzialmente di un piccolo laptop, ma che sotto la sua tastiera removibile nasconde un vero e proprio controller.

Rispetto a un tradizionale notebook, naturalmente il OneXPlayer G1 è decisamente più compatto e ospita un display da 8,8 pollici. Ad alimentarlo c'è un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, il nuovo top di gamma dotato di 12 core e 24 thread. Stessa soluzione adottata anche per il OneXFly F1 Pro lanciato il mese scorso.

Tuttavia, la peculiarità della nuova proposta risiede nel design che tenta di coniugare la flessibilità e la produttività di un laptop con la praticità di una console portatile mossa da Windows. Il PC, infatti, ha un tradizionale design a conchiglia, con la parte inferiore che ospita l'hardware e una tastiera completa con tanto di touchpad.

Questa può essere sollevata e rimossa, rivelando un controller integrato con un layout simile a quello a cui ci ha abituati PlayStation. Inoltre, sotto i pulsanti (e le due levette analogiche) del controller, è presente una seconda tastiera che, a giudicare dalle immagini, sembra a sfioramento, con layout completo, ma senza touchpad.

Ad essere sinceri, il dislivello tra i bordi della scocca e i comandi non appaiono esattamente comodi, così come impugnare un dispositivo generoso quanto un tablet, ma dal peso di 900g, molto vicino a quello di un ultrabook, non proprio una piuma.

Al momento la campagna non è ancora attiva, per cui non abbiamo informazioni in merito ai prezzi. Sappiamo, però, che il OneXFly F1 Pro nella sua configurazione top di gamma ha un costo di 1.699 dollari. È lecito supporre che il OneXPlayer G1 abbia un costo simile se non superiore, vista la complessità del dispositivo e l'hardware aggiuntivo.