Project CARS 2: svelati i contenuti delle tre edizioni speciali

Bandai Namco ha annunciato i contenuti delle tre edizioni speciali di Project CARS 2, il nuovo titolo di guida sviluppato da Slightly Mad Studios. All’edizione standard saranno affiancate una Limited Edition, una Collector's Edition e Ultra Edition in tiratura limitatissima. Ognuna di esse proporrà contenuti esclusivi vediamoli nel dettaglio:

LIMITED EDITION: include il gioco completo, un foglio di adesivi, una Steelbook™ e l’esclusivo Japanese Cars Pack. Questo DLC include quattro auto giapponesi progettate dagli iconici produttori Honda e Nissan, due auto da corsa vestite con esclusive livree, una concept car e un’auto da strada.

COLLECTOR'S EDITION: include tutti gli elementi della Limited Edition, con in più l'Esport Live VIP Pass, un Artbook, un modellino in scala 1/43 della mitica McLaren 720S (Diecast con un'esclusiva livrea SMS-R Stealth Satin), il Season Pass e il Motorsport Pack DLC*.

ULTRA EDITION: è l'edizione di Project CARS più esclusiva di sempre, disponibile in sole 1.000 copie nel mondo, include tutti i contenuti della Collector's Edition, ad eccezione del modellino in scala 1/43 della mitica McLaren 720S sostituito da un modellino in scala 1/12 della Resin McLaren 720S (con livrea SMS-R Stealth Satin). L' Ultra Edition propone anche un poster firmato, un cappellino SnapBack numerato e un McLaren Sketchbook, realizzato in collaborazione con McLaren e dedicato allo sviluppo della 720S (l'erede della 650S che ha lanciato la seconda generazione della Super Car McLaren).

Al momento i prezzi delle tre edizioni di Project CARS 2 non sono ancora stati annunciati. Il lancio del gioco rimane fissato per la fine del 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Slightly Mad Studios ha già confermato che dopo il lancio saranno pubblicati ulteriori contenuti aggiuntivi, volti a migliorare ed ampliare l’esperienza di gioco per tutti i possessori del Season Pass.

Di seguito un nuovo trailer dedicato alla McLaren 720S.