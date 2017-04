Prey: divulgati i requisiti di sistema

Nei giorni scorsi è stata resa disponibile la versione demo di Prey ma solo per i formati PS4 e Xbox One. Questo ha instillato un po' di malcontento nei giocatori PC, per i quali Bethesda e Arkane forniscono adesso i requisiti di sistema per il nuovo sparatutto con elementi da gioco di ruolo, insieme alle opzioni grafiche avanzate supportate.

Minimi

CPU: Intel i5-2400, AMD FX-8320

GPU: GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

Memory: 8 GB



Raccomandati

CPU: Intel i7-2600K, AMD FX-8350

GPU: GTX 970 4GB, AMD R9 290 4GB

Memory: 16 GB

PC ADVANCED SETTINGS

Object Detail

Shadow Quality

Texture Quality

Anisotropic Filtering

Anti-Aliasing

Horizontal Field of View

Screen Space Directional Occlusion

Screen Space Reflections

Sono requisiti abbastanza contenuti. Lato nostro, possiamo aggiungere che la versione beta di Prey che abbiamo provato su PC girava dignitosamente, senza cali nelle prestazioni rilevanti.

Altri dettagli si trovano qui, mentre per conoscere tutte le caratteristiche di gioco del nuovo Prey consultate la nostra anteprima.