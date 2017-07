Pokémon Go Fest: ingloriosa fine in tribunale

Una serie di fan hanno citato in giudizio Niantic, la software house del famosissimo Pokémon Go, accusandoli di non aver saputo organizzare l'importante evento Pokémon Go Fest che la scorsa settimana, a Chicago, avrebbe dovuto festeggiare proprio il noto gioco mobile.

La situazione č rapidamente degenerata lo scorso sabato quando dei guasti alla rete cellulare hanno reso impossibile giocare a Pokémon Go, un prodotto che miscela realtŕ aumentata e navigazione su mappe reali tramite GPS. Migliaia di appassionati hanno percorso, in certi casi, molti chilometri per raggiungere l'evento e, spazientiti per non aver potuto competere per i premi speciali e le ricompense promesse, hanno fischiato lo stesso CEO di Niantic presente all'evento.

La stessa Niantic ha cercato di porre un freno al malcontento regalando contenuti di gioco e rimborsando completamente i biglietti che erano stati acquistati per partecipare al Pokémon Go Fest, ma evidentemente non č bastato. Fra coloro che stanno adesso partecipando alla causa c'č un appassionato che ha raggiunto l'evento dalla California, altri che hanno addirittura viaggiato dal Giappone.

Niantic si č rifiutata di rilasciare dichiarazioni su questioni legali pendenti, ma ha annullato eventi simili previsti in Europa proprio per evitare che si ripetesse un disastro simile. La reazione del pubblico, d'altronde, probabilmente accoglie anche un altro tipo di malcontento, legato al fatto che il gioco non sia stato aggiornato nel tempo come i fan si aspettavano.

Pokémon Go, comunque, rimane il secondo gioco con gli incassi piů alti nell'ecosistema mobile, grazie alla sua struttura free-to-play, sia su iOS che su Android.