Pokemon Go avrà un seguito dedicato ad Harry Potter intitolato Wizards Unite

Pokemon Go è il famosissimo videogioco di realtà aumentata sviluppato da Niantic sulla base di Google Ingress. Ha raggiunto il tetto dei 752 milioni di download e ha fatto segnare un fatturato di 1,2 miliardi di dollari. Così come per Ingress, i giocatori devono camminare nel mondo reale, al quale vengono sovrapposte creature da collezionare, ma anche oggetti e gemme da raccogliere.

Warner e Niantic hanno adesso annunciato quello che può essere considerato come un seguito di Pokemon Go, che ne riprenda le meccaniche di gioco e le inserisca all'interno del contesto di Harry Potter. Il titolo del nuovo gioco è Harry Potter: Wizards Unite. "Userà una tecnologia di realtà aumentata per dispositivi mobili all’avanguardia per far vivere la magia ai maghi e alle streghe di tutto il mondo", si legge nel comunicato stampa. "Esplorando quartieri e città di tutto il pianeta nel mondo reale, i giocatori vivranno avventure, apprenderanno e lanceranno incantesimi, scopriranno misteriosi manufatti e incontreranno bestie leggendarie e personaggi mitici".

Lo scenario inventato dalla scrittrice J. K. Rowling si adatta bene a questo schema di gioco: se nel caso di Pokemon Go Niantic dovette inventare tre fazioni, nell'immaginario di Harry Potter sono già disponibili quattro case, ovvero Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso.

Si tratta di un immaginario molto articolato con varie creature di fantasia, storie, ambienti e contenuti, che si adatterebbero bene a un videogioco con queste caratteristiche. Harry Potter del resto vanta già una lunga tradizione nei videogiochi visto che dall'uscita del primo film, Harry Potter e la pietra filosofale, è stata una delle serie con il maggior numero di trasposizioni videoludiche.

Al di là dell'ambientazione, bisognerà vedere nel dettaglio come Wizards Unite funzionerà a livello di meccaniche di gioco, anche se presumibilmente potrebbe essere molto simile a Pokemon Go. Warner e Niantic comunicheranno ulteriori dettagli in tal senso nel 2018, ma le premesse, visto il successo di Pokemon Go, per un titolo di grande interesse verso una consistente porzione del pubblico ci sono tutte. E un segnale piuttosto chiaro arriva dal fatto che Warner ha aperto uno studio di sviluppo interamente dedicato al franchise Harry Potter in chiave mobile.

Per questo progetto Niantic si avvarrà del supporto di Warner Bros. Interactive, che detiene i diritti sulle opere di intrattenimento a tema Harry Potter, e della sua sussidiaria Portkey Games. Quest'ultima fa parte di Warner Bros. Interactive Entertainment, una nuova etichetta videoludica con sede a San Francisco dedicata alla creazione di videogiochi ed esperienze mobili ispirati al mondo magico di J.K. Rowling. Online già il sito ufficiale di Harry Potter: Wizards Unite.