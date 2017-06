PlayerUnknown's Battlegrounds, nuovo gioco di sopravvivenza di successo

Brendan Greene, meglio conosciuto con il suo nickname da gioco PlayerUnknown, ha dapprima creato la modalità Battle Royale come mod di ArmA 2. L'esperimento è poi stato ripetuto anche con il gioco di Sony Online Entertainment (ora Daybreak Game Company) con H1Z1: King of the Kill, rilasciato nel febbraio 2016.

Due mod che sono state accolte favorevolmente dalla community dei giocatori appassionati di multiplayer gaming e che hanno spinto Green a creare un gioco standalone basato sulle stesse idee di gameplay, appunto PlayerUnknown's Battlegrounds, entrato in Accesso Anticipato su Steam a fine marzo e già acclamato dalla community dei giocatori.

La modalità di gioco Battle Royale prevede che all'inizio del match un massimo di cento giocatori vengano paracadutati su un'ampia isola, che devono iniziare a esplorare per ottenere armi, equipaggiamento e risorse in modo da poter cacciare gli avversari e sopravvivere. L'area di gioco vivibile diminuisce progressivamente portando i giocatori ad affrontare scontri diretti all'interno di uno schema di gioco che così diventa di tipo last-man-standing. Il gioco si ambienta su una grande isola di 8x8 km ed è basato su Unreal Engine 4, del quale viene sfruttato il potenziale in termini di gestione di ampie mappe di gioco e di dettaglio visivo.

Da quando è stata rilasciata la versione Accesso Anticipato lo scorso 23 marzo, PlayerUnknown, che ha sviluppato Battlegrounds insieme a Bluehole, ha venduto oltre 2 milioni di copie. Un successo molto importante, appunto, che ha spinto la software house a iniziare a sviluppare anche le versioni console di Battlegrounds.

Negli ultimi giorni è stata anche rilasciata la week 10 patch di PlayerUnknown's Battlegrounds che migliora le performance lato client e lato server e mette a posto alcuni bug. Altri dettagli si trovano qui.