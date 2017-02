Phil Spencer non esclude emulazione Xbox 360 su Windows 10

Da quando c'è Phil Spencer alla guida della divisione gaming di Microsoft molte cose sono cambiate. Prima fra queste, il rapporto con i giocatori: Spencer non solo è disponibile, ma sembra non voler respingere neanche una delle loro richieste. E in passato questo lo ha portato a fare promesse irrealizzabili.

Sarà così anche per l'emulazione dei giochi per Xbox 360 su Windows 10? Spencer ha ammesso che l'emulazione su PC sarebbe molto più difficile rispetto a Xbox One, per via della moltitudine di configurazioni hardware disponibili, ma poi ha concluso con un "mai dire mai". In questo momento ci sono circa 300 giochi per Xbox 360 compatibili con Xbox One, ma nel caso del PC bisognerebbe progettare un emulatore differente e questo richiederebbe "molto più lavoro".

@Micro_666 @TobiasFoxtail Running BC reliably on all the different PC HW configs would be a lot more work than XB1, but never say never. — Phil Spencer (@XboxP3) 7 febbraio 2017

In questo momento la priorità numero uno di Microsoft in ambito gaming, e non solo, è il Creators Update, che verrà rilasciato nella prima parte del 2017 e che, tra le altre cose, introdurrà la nuova Game Mode, insieme all'interfaccia dedicata alle soluzioni di VR e AR.