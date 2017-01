Microsoft spiega come funzionerà la Game Mode di Windows 10

Microsoft sta per introdurre una Game Mode volta a ottimizzare il sistema operativo in modo da assegnare tutte le risorse ai videogiochi quando sono in esecuzione. Se ne è già parlato qualche giorno fa, ma adesso Microsoft inizia a divulgare i primi dettagli su come la Game Mode funzionerà.

"Quando viene abilitata la Game Mode, le risorse di CPU e GPU avranno come priorità principale il gioco in esecuzione", si spiega nel video appena rilasciato da Microsoft e riportato in questa news. L'obiettivo finale della nuova modalità è ovviamente quello di migliorare il più possibile il frame rate.

Microsoft sta inoltre rifinendo alcune funzionalità espressamente dedicate ai videogiochi interne a Windows. Tra queste una toolbar chiamata Game Bar, che i giocatori potranno attivare con la combinazione di tasti “Windows + G”. Tramite la Game Bar sarà possibile catturare screenshot, registrare filmati di gioco e fare lo streaming su Beam, il competitor di Twitch in casa Microsoft. Dal pannello di controllo, inoltre, gli utenti potranno configurare diversi parametri della Game Mode.

La Game Mode dovrà essere abilitata gioco per gioco. Per farlo bisognerà aprire la Game Bar, accedere al menù di impostazioni dei giochi e spuntare la casella associata al gioco in esecuzione, permettendo così a quest'ultimo di sfruttare la Game Mode. Microsoft dice che questa procedura potrà essere automatizzata per alcuni giochi, ma che non tutti in questo momento sono in grado di abilitare automaticamente la nuova funzionalità.

Si tratta solamente della base della nuova Game Mode, mentre Microsoft rilascerà dettagli più circostanziati nei prossimi giorni. Ma con gli annunci di oggi abbiamo almeno un'idea generale di come la Game Mode funzionerà e su come gli utenti interagiranno con essa. Potenzialmente potrebbe costituire un supporto molto importante per il gaming su PC, che consente di evitare di disperdere risorse tra funzionalità in esecuzione inutili ai fini del gaming.

In queste ore Microsoft fornirà la prima build preview della Game Mode, della Game Bar e delle nuove opzioni dedicate ai giochi a coloro che fanno parte del programma Windows Insider. La release definitiva della Game Mode, invece, arriverà insieme a Windows 10 Creators Update "entro la prima parte del 2017" (non c'è ancora una data più precisa).