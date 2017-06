PES 2018: primo trailer rilasciato all'E3

Konami ha rilasciato in occasione dell'E3 2017 il primo trailer in assoluto del nuovo gioco di calcio. PES 2018 sarà finalmente next-gen anche su PC oltre che su PS4 e Xbox One, e questo lo rende un'alternativa molto interessate a Fifa 18.

In PES 2018, Real Touch + permetterà al giocatore di reagire al momento della ricezione del pallone utilizzando le varie parti del corpo. Konami promette passi in avanti anche per la grafica, grazie al nuovo sistema Real Capture, mentre le animazioni sono state realizzate tramite motion capture. Miglioramenti anche alla parte multiplayer e alla Master League.

Per tutti i dettagli cliccate qui.