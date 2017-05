Perché un pro team di CS:GO ha deciso di assumere un ex cheater

Il team professionistico Vexed ha annunciato con un post sul proprio blog di aver ingaggiato Hovik "KQLY" Tovmassian. Nei suoi momenti migliori, KQLY è stato tra i migliori giocatori di Counter-Strike Global Offensive al mondo, e ha giocato per alcuni tra i migliori team come LDLC e Titan.

KQLY mentre gioca per il team Titan

Abbiamo affrontato il fenomeno CS:GO in questo speciale

Ma c'è un inconveniente, che ha reso molto controversa e discussa la decisione di Vexed:per aver usato un software di cheating e gli è stato impedito di partecipare ai tornei ufficiali organizzati da Valve. Dopo alcune modifiche ai regolamenti apportate da ESL, uno dei principali organizzatori dei tornei di CS:GO, Vexed potrà partecipare ad alcuni tornei con KQLY nei suoi ranghi, ma questo non ha impedito ai giocatori e agli spettatori di reagire molto negativamente all'annuncio.

A quei tempi il giocatore francese aveva usato il software incriminato per circa una settimana ed era stato rilevato dal VAC, il sistema di anti-cheating di Valve.

KQLY è il giocatore di più alto profilo ad aver ricevuto un ban nella storia di CS:GO. Al massimo del suo successo, nella prima parte del 2014, quando era finito tra le prime quattro con il team Titan all'ESL One di Colonia, KQLY venne bannato da Valve e a Titan venne impedito di partecipare al Dreamhack Winter 2014. In realtà, alla fine KQLY venne sostituito e Titan partecipò a quel torneo, ma senza la sua bandiera non aveva più possibilità di vittoria.

Questa storia pregiudicò l'immagine di CS:GO come eSport e ha reso KQLY una figura impopolare, ed è per questo che due giocatori della squadra esistente di Vexed, dopo l'annuncio, hanno deciso di non partecipare al prossimo ESL Championnat National. Ma non sono gli unici due pro player che hanno mostrato risentimento di fronte a questo annuncio: Ex6TenZ degli LDLC e Hiko, ex-Team Liquid, hanno pubblicato dei commenti sarcastici su Twitter.

Nell'ambiente dei pro player di CS:GO si discute anche della disparità di trattamento fra questo caso e quello del team iBuyPower, i cui giocatori nel 2015 sono stati bannati a tempo indeterminato con l'accusa di aver accomodato l'esito di alcuni match. C'è una differenza, comunque, fra i due casi: mentre Vexed non potrà comunque partecipare ai Major organizzati da Valve, per i iBuyPower resta ancora impossibile iscriversi in qualsiasi tipo di torneo di CS:GO con una certa visibilità, a prescindere che sia Major, ESL o di un altro organizzatore. Per Vexed non ha molta importanza non poter partecipare ai tornei organizzati da Valve, perché comunque opera a un livello più basso.

Quanto abbiamo qui raccontato evidenzia come i giocatori di CS:GO tengano all'etica di gioco e come considerino importanti i match dei principali tornei alla stregua di competizioni ufficiali di sport tradizionali. Anche perché il denaro in ballo non è certo insignificante.

