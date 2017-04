Nintendo vende più copie di Zelda per Switch che console Switch

È successo negli Stati Uniti: Nintendo ha infatti annunciato di aver venduto nel mese di marzo 906 mila console Switch e 925 mila copie di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Switch.

Alle quali bisogna aggiungere anche le copie per Wii U: si tratta di 460 mila pezzi che portano il computo complessivo a 1,3 milioni. Breath of the Wild è così diventato il titolo Nintendo più velocemente venduto al lancio e lo Zelda più velocemente venduto di tutti i tempi.

L'anomalia in questi dati deriva, secondo la stessa Nintendo, dal fatto che gli appassionati hanno acquistato la Limited Edition del gioco esclusivamente a scopo di collezione e poi acquistato anche la versione regolare per giocare effettivamente.

Nintendo sta affrontando problemi di scarsa disponibilità della nuova console, e a tal proposito ha rilasciato il seguente comunicato: "Stiamo lavorando per assicurarci che tutti possano comprare almeno una console", e ancora: "Sempre più sistemi verranno consegnati ai rivenditori". Nintendo comunicherà i suoi risultati finanziari tra un paio di settimane, e con ogni probabilità in quel momento capiremo meglio come effettivamente sono andate le vendite di Switch in questa finestra di lancio. Recentemente ha comunque rivisto la stima sulle console vendute all'interno dell'attuale anno fiscale, raddoppiandola a 16 milioni di unità.