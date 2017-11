Nintendo Switch ancora meglio di PS4 e Xbox One nelle vendite

Il comunicato di Nintendo fa riferimento ai dati raccolti da The NPD Group, la società che traccia l'andamento delle vendite nel settore videogiochi nel Nord America. Non solo Nintendo Switch è la console più venduta nel mese di ottobre, ma al secondo posto della classifica si trova SNES Classic, la retro-console che ricorda nelle forme il glorioso Super Nintendo e che include 21 giochi dell'era 16-bit pre-installati.

Due dispositivi su tre venduti a ottobre nel segmento hardware videogiochi sono prodotti da Nintendo, con un milione di unità complessivamente vendute nel periodo in analisi. Non si tratta solo di Switch e SNES Classic, perché anche Nintendo 3DS tiene un ritmo di vendite molto alto.

Super Mario Odyssey è ovviamente uno dei motivi alla base dell'impennata nelle vendite di Switch ed è il gioco più venduto a ottobre ad esclusione dei multi-piattaforma. Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda: Breath of the Wild si trovano, inoltre, alle posizioni 10 e 11 della classifica rispettivamente.

Quanto ai giochi multi-piattaforma, invece, troviamo ai primi due posti della classifica La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Assassin's Creed Origins. Complessivamente si registrano vendite per 825 milioni di dollari (-11% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno), delle quali 238 milioni in hardware (+10%) e 447 milioni in software (-20%). Il software PC si attesta su 27 milioni (NPD non conteggia le vendite digitali, ad esempio veicolate tramite Steam), mentre gli accessori fanno registrare vendite per 113 milioni.