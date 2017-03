Nier Automata: la guida per i principianti

Sul PlayStation Blog si trovano due interessanti guide per principianti riguardo al lore e alle meccaniche di gioco del seguito che sta facendo rivalutare la serie di action rpg Nier. Si apprende, pertanto, che NieR nasce da un finale alternativo di un’avventura fantasy completamente distinta.

Il finale del precedente capitolo, infatti, trasportò un mostro fantasy nella Tokyo dei giorni nostri, scatenando un’epidemia mortale. Nel mondo di Nier si costruiscono androidi per monitorare la produzione di nuovi corpi umani per i contagiati. Migliaia di anni dopo si verificano gli eventi di NieR, e l’umanità è condannata all’estinzione, come potete leggere qui.

Nier è un adrenalinico gioco di ruolo d'azione che offre un sistema di combattimento che si adatta a molteplici stili. "Raccogliete e installate i chip dei computer per modificare abilità e azioni", si consiglia sul blog. "Potrete cambiarle in qualsiasi momento". Altri consigli? "Se vi serve denaro extra, andate a pescare", "Il gioco è un J-RPG a mondo aperto. Non dimenticate di esplorare gli ambienti ricchi di segreti", "I titoli di coda sono solamente l’inizio dell’avventura".

Sviluppato in collaborazione con PlatinumGames Inc., NieR: Automata narra la storia degli androidi 2B, 9S e A2 e della loro accanita battaglia per la riconquista di un mondo distopico abbandonato dall’umanità e invaso da potenti biomacchine. L'alter ego del giocatore in NieR Automata è 2B, un'androide creata dagli umani per combattere le terribili macchine che hanno invaso la terra. A supportare l'eroina, invece, troviamo 9S, un secondo robot specializzato nei combattimenti aerei. Quest'ultimo può viaggiare velocemente, lanciare fendenti con la sua spada e sparare dei possenti razzi. Altri dettagli si trovano qui.

Nier Automata è disponibile su PS4 dal 10 marzo e arriverà su Steam il 17 marzo. Le specifiche hardware richieste si trovano qui.