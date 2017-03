Nier Automata: data di rilascio e specifiche di sistema rivelati su Steam

Steam annuncia che la versione PC di Nier Automata, il gioco di ruolo già parecchio apprezzato su console, sarà disponibile dal 17 marzo. "Puoi già preacquistare la Day One Edition sulla pagina Steam di NieR: Automata (e pre-ordinarla da altri rivenditori), una versione che include i seguenti contenuti scaricabili: Maschera macchina, Grimoire Weiss, Pod di cartone, Pod vintage grigio e Pod vintage rosso", si legge su Steam.

Rivelati anche i requisiti di sistema, eccoli:

SO

Minimi: Windows 7/8.1/10 64 bit

Consigliati: Windows 8.1/10 64 bit

Processore

Minimi: Intel Core i3 2100 o AMD A8-6500

Consigliati: Intel Core i5 4670 o AMD A10-7850K

RAM

Minimi: 4 GB

Consigliati: 8 GB

Scheda video

Minimi: NVIDIA GeForce GTX 770 VRAM 2 GB o AMD Radeon R9 270X VRAM 2 GB

Consigliati: NVIDIA GeForce GTX 980 VRAM o AMD Radeon R9 380X VRAM 4 GB

DirectX

Minimi: DirectX 11

Consigliati: DirectX 11

HDD/SSD

Minimi: 50 GB

Consigliati: 50 GB

Sviluppato in collaborazione con PlatinumGames Inc., NieR: Automata narra la storia degli androidi 2B, 9S e A2 e della loro accanita battaglia per la riconquista di un mondo distopico abbandonato dall’umanità e invaso da potenti biomacchine. L'alter ego del giocatore in NieR Automata è 2B, un'androide creata dagli umani per combattere le terribili macchine che hanno invaso la terra. A supportare l'eroina, invece, troviamo 9S, un secondo robot specializzato nei combattimenti aerei. Quest'ultimo può viaggiare velocemente, lanciare fendenti con la sua spada e sparare dei possenti razzi. Altri dettagli si trovano qui.