Neverwinter Nights: arriva la Enhanced Edition

Sono passati 15 anni dal rilascio di Neverwinter Nights da parte della canadese BioWare e, nonostante sia passato tutto questo tempo, si tratta di un rpg a cui gli appassionati di vecchia data sono ancora molto affezionati. Beamdog ha quindi deciso di realizzarne una Enhanced Edition, ovvero una versione adattata ai software e agli hardware moderni, con grafica rivisitata.

"Abbiamo migliorato la grafica in modo che sia gradevole anche con i monitor 4K attuali, con gli elementi dell'interfaccia utente che si adattano alle varie risoluzioni, mentre nuovi effetti in post-processing rendono il tutto maggiormente accattivante", si legge in un comunicato diramato dalla stessa Beamdog. "I salvataggi, i moduli e le mod dell'originale Neverwinter Nights continueranno a funzionare con la Enhanced Edition".

Neverwinter Nights: Enhanced Edition godrà anche del supporto ai pixel shader e al depth of field. Costerà 20 Euro e sarà presto disponibile tramite lista dei desideri su Steam. E' inoltre previsto un programma di pre-order che permetterà agli appassionati di accedere alla versione early access, in cui sarà possibile importare i moduli e preparare i server di gioco con i mondi persistenti.

Beamdog ha curato le rivisitazioni di grandi giochi di ruolo del passato come Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Icewind Dale e Planescape Torment, quindi è lecito attendersi un lavoro di qualità anche per Neverwinter Nights.

Neverwinter Nights è basato sulle regole di Dungeons & Dragons e ambientato nei mitici Forgotten Realms. Quando uscì nel 2002 fissò nuovi standard di riferimento per i giochi con storia profonda e meccaniche ruolistiche.

Seguite il canale Twitch di Beamdog per altre informazioni sul progetto.