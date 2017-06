Microsoft gioca a Ms. Pac-Man con l'intelligenza artificiale

La società specializzata in IA Maluuba, acquisita da Microsoft all'inizio di quest'anno, utilizzando algoritmi di apprendimento da loro sviluppati sono stati in grado di insegnare ad un sistema basato su l'intelligenza artificiale a giocare con un Atari 2600, più precisamente cimentarsi nel completare i livelli di Ms. Pac-Man.

Ma non stiamo parlando di riuscire semplicemente a giocare od ottenere un punteggio di qualche centinaia di migliaia di punti (come i migliori giocatori umani): gli sviluppatori di Maluuba sono stati in grado di ottenere il punteggio più alto possibile nel gioco mai raggiunto prima d'ora: cioè pari 999.990 punti

in "soli" 201 livelli.

Come mai è stato scelto proprio Ms. Pac-Man? principalmente si è cercata una sfida che potesse portare ad un risultato numerico, inoltre questa versione di Pac-Man risulta molto più complessa rispetto alla versione originale, principalmente perché è stata progettata per le sale giochi con scenari incrementalmente complessi, con lo scopo di far impegnare il più possibile i videogiocatori così da registrare incassi più alti.

“Un sacco di aziende che lavorano su AI fanno test su giochi per arricchire i propri algoritmi, per il semplice motivo che i videogame richiedono doti umane per essere completati”, ha dichiarato Rahul Mehrotra Maluuba Program Manager .

L'algoritmo elaborato si basa principalmente sul valutare situazioni positive e negative al fine di determinare l'azione successiva, il sistema quindi prima di raggiungere il punteggio massimo ha dovuto imparare per tentativi, quindi commettendo errori, per apprendere il percorso ottimale verso la vittoria, massimizzando il maggior numero di ricompense “positive”.

Le ricompense positive del gioco hanno vari valori, come indicato nell'immagine, si parte dai semplici pellet, continuando con la frutta fino al fantasma blu, l'unico grande dato negativo invece è stato indicato ovviamente quando Ms. Pac-Man viene mangiata da un fantasma: seguendo questa logica il sistema ha determinato come mangiare i premi ed evitare i fantasmi.

Completare un gioco come Ms. Pac-Man potrebbe sembrare sciocco o una semplice trovata pubblicitaria attuata da Microsoft, invece i concetti implementati nell'algoritmo possono essere applicati in ambiti reali come nel settore della robotica e dei modelli finanziari: Mehrotra, ha aggiunto "Il metodo che hanno sviluppato per battere Ms. Pac-Man potrebbe essere utilizzato per aiutare l'organizzazione delle vendite di un'azienda, facendo previsioni precise su quali potenziali clienti concentrarsi e quali evitare".

Tornando al risultato ottenuto, il punteggio di quasi 1 milione ottenuto dai ricercatori Maluuba rappresenta il frutto dell'intelligenza artificiale, ma invece per quanto riguarda i videogiocatori umani che punteggio è mai stato raggiunto? Secondo HighScore.com , il top score di Ms. Pac-Man appartiene a un brasiliano, che ha raggiunto quota 266.330 punti, dato che mette ancora più in evidenza il traguardo raggiunto da Microsoft.