Metroid Prime 4, Super Mario Odyssey e tutte le altre novità del mondo Nintendo

L'annuncio più rumoroso è quello di Metroid Prime 4, anche se Nintendo ha fornito pochissimi dettagli. Si è limitata a dire che è in sviluppo per Nintendo Switch, ma non ha mostrato altro e non ha indicato una possibile data di rilascio. Metroid Prime 4, però, aggiornerà una delle serie a cui gli appassionati del mondo Nintendo sono particolarmente legati e segnerà il ritorno dell'iconico personaggio di Samus Aran.

Per quanto riguarda i progetti a lunga scadenza, c'è anche un nuovo gioco di ruolo della serie Pokemon in sviluppo su Nintendo Switch. La presentazione Nintendo Spotlight: E3 2017 si è concentrata anche più sull'immediato, con i nuovi giochi per Nintendo Switch delle serie di Yoshi, Kirby e Xenoblade Chronicles, oltre a svelare nuovi dettagli su titoli chiave come Super Mario Odyssey.

Per quanto riguarda quest'ultimo, i giocatori potranno esplorare enormi regni in 3D alla ricerca delle lune di cui Mario ha bisogno per far funzionare la Odyssey, il suo vascello volante. Inoltre, Mario potrà indossare una varietà di costumi e interagire in modo creativo con l’ambiente, per esempio guidando veicoli o esplorando gli scenari nelle vesti di Mario pixellato. Cappy, un nuovo compagno, consentirà a Mario di usare nuove mosse come il lancio del cappello, il salto col cappello e la cap-tura, che contribuiscono a rendere ancora piu indimenticabile questa nuova avventura. Il lancio del gioco, il 27 ottobre, sarà accompagnato anche dall’arrivo di tre nuovi amiibo di Super Mario Odyssey, disponibili individualmente o come parte di un set: Mario, la principessa Peach e Bowser, tutti in abiti da matrimonio.

Per quanto riguarda il multiplayer competitivo, invece, a settembre arriverà Pokkén Tournament DX, di Bandai Namco e The Pokemon Company. Pokkén Tournament DX permetterà ai giocatori di prendere il controllo dei loro Pokémon preferiti per affrontare altri Pokémon. Con nuovi lottatori e nuovi Pokémon di supporto, questa è la versione definitiva di un gioco che ha già riscosso molto successo tra i possessori di Wii U. Pokkén Tournament DX sarà disponibile dal 22 settembre.

Nel nuovo gioco di Yoshi, invece, i giocatori scoprono un mondo enorme decorato come un plastico in miniatura. I livelli a scorrimento orizzontale hanno tutti un altro lato che permette di esplorare il mondo da una prospettiva diversa. Questa nuova avventura di Yoshi arriverà nel 2018.

Nel primo gioco della serie principale di Kirby per Nintendo Switch, i giocatori possono reclutare i nemici colpendoli con dei cuori per formare una squadra composta da un massimo di quattro personaggi o giocare con un massimo di tre amici* in co-op. Kirby potrà combinare più abilità di copia per creare combo da usare per abbattere i nemici o superare ostacoli. Questo gioco arriverà nel 2018.

Durante l'evento, inoltre, è stato annunciato che l'atteso Xenoblade Chronicles 2 per Nintendo Switch arriverà nell'inverno 2017. Si tratta del nuovo capitolo della celebre serie di giochi di ruolo, con un nuovo eroe va alla ricerca dell’Elysium.

In Fire Emblem Warriors di Koei Tecmo, i giocatori prendono il controllo di famosi personaggi della serie di Fire Emblem come Marth, Xander e la versione femminile di Corrin, oltre a nuovi eroi creati in esclusiva per questo gioco. I giocatori possono eseguire strategie basate sul classico triangolo delle armi per sconfiggere orde di nemici in una grande varietà di aree, che includono alcuni scenari ispirati a celebri luoghi della serie come il castello di Hoshido. Fire Emblem Warriors arriverà su Nintendo Switch in autunno. Più avanti uscirà anche su New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 3DS e New Nintendo 2DS XL.

Le terze parti supporteranno in maniera capillare Nintendo Switch: come annunciato nei giorni scorsi all'E3, arriveranno Rocket League di Psyonix, The Elder Scrolls V: Skyrim di Bethesda, Mario + Rabbids Kingdom Battle di Ubisoft e Fifa 18 di Electronic Arts.

Nintendo ha comunicato ulteriori dettagli sui pacchetti di contenuti aggiuntivi in arrivo per The Legend of Zelda: Breath of the Wild. I due pacchetti saranno ottenibili solo acquistando il pass di espansione, al prezzo di 19,99 €. Il primo pacchetto, “Le prove leggendarie”, sarà disponibile dal 30 giugno, mentre il secondo “La ballata dei campioni”, arriverà nell’inverno 2017.

Il ritorno di Metroid non riguarda solamente il nuovo capitolo della serie principale: Nintendo, infatti, ha anche annunciato il ritorno di una classica avventura Metroid, ricostruita dalle fondamenta: Metroid: Samus Returns. Questo gioco, basato su Metroid II: Return of Samus pubblicato su Game Boy nel 1992, sarà uno sparatutto a scorrimento orizzontale in cui Samus potrà contare su nuove armi e abilità. Metroid: Samus Returns sarà disponibile dal 15 settembre.

Potete rivedere l'intero evento Nintendo Spotlight, con tutti i trailer e le informazioni sulle caratteristiche di gioco, dal player qui di seguito.