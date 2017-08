Le date dei giochi VR di Bethesda

Ecco quando saranno rilasciati i giochi in realtà virtuale di Bethesda previsti per HTC Vive e PlayStation VR. Al momento Skyrim VR arriverà solo sulla console Sony, Fallout 4 solo per PC.

Skyrim VR : 17 Novembre per PSVR (PlayStation 4)

: 17 Novembre per PSVR (PlayStation 4) DooM VFR : 1 Dicembre per PSVR (PlayStation 4), HTC VIVE (PC)

: 1 Dicembre per PSVR (PlayStation 4), HTC VIVE (PC) Fallout 4 VR: 12 Dicembre per HTC VIVE (PC)

Il tutto alla vigilia di un QuakeCon in cui si potranno provare i nuovi Wolfenstein II: The New Colossus, The Evil Within 2 e Dishonored: La Morte dell'Esterno. Inoltre si svolgerà la finale dei Quake World Championships con un montepremi da 1 milione di dollari.