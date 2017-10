La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra adesso disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One

Un nuovo tassello si aggiunge al ricco calendario di uscite previsto per questo mese: La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra è disponibile adesso su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per l’occasione Warner Bros. Interactive Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio con le citazioni della stampa specializzata italiana.

La nuova avventura vede il ritorno del ranger Talion e del Lucente Signore Celebrimbor; i due devono forgiare un nuovo Anello del Potere e affrontare a viso aperto Sauron e i suoi Nazgul in una nuova battaglia per la Terra di Mezzo. Basato sull’innovativo sistema Nemesis, che consente ai giocatori di creare e sperimentare un mondo personalizzato durante ogni sessione di gioco, L’Ombra della Guerra presenta un mondo aperto con nuove storie di lealtà, tradimento e vendetta e la presenza delle Fortezze Nemesis, che richiedono diverse strategie per essere conquistate.

"In La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, Monolith Productions ha fatto passi di gigante con la sua innovativa intelligenza artificiale, cioè il sistema Nemesis di La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor, per creare un'esperienza di gioco diversa da qualsiasi altra", ha dichiarato David Haddad, Presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. "I giocatori di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra incontreranno un mondo completamente personalizzato che si ricorda di ogni loro mossa e che, grazie anche alla storia avvincente, sarà molto apprezzato sia dai vecchi fan che dai nuovi giocatori."

"Abbiamo lavorato duramente per espandere La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra in ogni dimensione, incluso il mondo aperto, la storia, i sistemi GDR, il gameplay di base e naturalmente le storie personali create dal giocatore con il sistema Nemesis", ha aggiunto Michael de Plater, vicepresidente creativo della Monolith Productions. "Come fan storici di tutto ciò che riguarda la Terra di Mezzo, siamo onorati di avere avuto il privilegio di riportare in vita il mondo fantasy più incredibile di sempre, ripensato in modo nuovo sia per fan vecchi che per quelli più recenti. Non vediamo l'ora di guardare le incredibili storie create e condivise dai giocatori quando scopriranno tutto quello che La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra ha da offrire."

Con nuovi e migliori attacchi corpo a corpo, a distanza o furtivi, abilità ampliate e il nuovo Anello del Potere, i giocatori potranno sfruttare il potere del Lucente Signore per dominare Mordor dall'interno. Nella loro missione, incontreranno alleati nuovi e familiari, incluso Eltariel, il cacciatore d’élite di Nazgûl, Baranor il Capitano di Minas Ithil, Carnàn, il misterioso spirito della natura e personaggi memorabili come Shelob e Gollum. Oltre a questi alleati, affronteranno un'incredibile varietà di nemici letali tra cui Orchi, Olog-hai, bestie mostruose, l'antico Balrog Tar Goroth, draghi sputafuoco, i Nazgûl e infine lo stesso Oscuro Signore: Sauron.

Ambientato fra gli eventi di Lo Hobbit e quelli di Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra presenta un ricco ecosistema di missioni, esplorazioni e dinamicità sociale grazie a Orchi di diverse culture. Adesso gli Orchi appartengono a tribù, permettendo ai reggenti al comando di potenti fortezze di estendere la propria influenza in tutti i vari ambienti.

L'edizione standard include il gioco principale ed è disponibile ad un prezzo di 59,99 euro. La Silver Edition è invece proposta a 79,99 euro e offre l'accesso all'Espansione Nemesis della tribù del massacro, all'Espansione Nemesis della tribù dei banditi, al forziere da guerra d'argento e al gioco principale. La Gold Edition costa 99,99 euro e dà accesso all'Espansione Nemesis della tribù del massacro, all'Espansione Nemesis della tribù dei banditi, all'Espansione Storia della lama di Galadriel, all'Espansione Storia della desolazione di Mordor, al forziere da guerra d'oro, all'esclusivo SteelBook (soltanto versioni fisiche) e al gioco principale.

In alternativa è possibile optare per la Mithril Edition, che dà accesso all’Espansione Nemesis della tribù del massacro, all'Espansione Nemesis della tribù dei banditi, all'Espansione Storia della lama di Galadriel, all'Espansione Storia della desolazione di Mordor, oltre a proporre una statua da 30 cm in edizione limitata di Tar-Goroth Balrog contro Carnán Drake, una collezione di litografie originali, a una confezione premium con Anello del Potere magnetico, all'esclusivo SteelBook, la colonna sonora ufficiale del gioco, la mappa di Mordor in tessuto, il forziere da guerra d'oro, il forziere da guerra in mithril e ovviamente il gioco ad un prezzo di 299,99 euro.

Inoltre, è possibile provare la versione per dispositivi mobile di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, scaricabile gratuitamente su App Store per iPhone e iPad e su Google Play per gli smartphone Android. Creato in collaborazione da IUGO Mobile Entertainment, Monolith Productions e WB Games San Francisco, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra mobile è un RPG strategico in cui il protagonista Talion riunisce i più grandi campioni della Terra di Mezzo per combattere contro gli Orchi più feroci nel tentativo di sconfiggere l’Oscuro Signore Sauron.

Di seguito il trailer di lancio.