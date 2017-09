L.A. Noire: versione in VR per HTC Vive

L.A. Noire: The VR Case Files comprenderà sette casi di investigazione provenienti dal gioco originale e ricostruiti in modo da essere rivissuti in realtà virtuale tramite HTC Vive. Ambientato nella Los Angeles degli anni '40, L.A. Noire mette i giocatori nei panni del detective Cole Phelps, un veterano intenzionato a scendere fino in fondo nel marcio della parte più negativa e violenta di Los Angeles.

La versione per HTC Vive garantirà ancora più immersione rispetto al L.A. Noire originale, offrendo una ghiotta opportunità soprattutto per chi non ha giocato questo brillante titolo. I dettagli sulla nuova versione di L.A. Noire per PC si trovano sul sito GeForce.

Il 14 novembre non arriverà solamente L.A. Noire: The VR Case Files, ma anche le versioni di L.A. Noire per le console Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

In L. A. Noire i giocatori hanno piena libertà di esplorazione e di decisione riguardo le strategie necessarie a risolvere i casi, e possono condurre indagini e interrogatori. Il mondo di L.A. Noire è completamente pervaso dalla corruzione, in cui le uniche maniere efficaci sono quelle violente. Per altre informazioni vi rimandiamo alla recensione.