La NBA e Take Two annunciano NBA 2K eLeague

La NBA ha annunciato il suo ingresso nel mondo degli sport virtuali confermando la nascita di NBA 2K eLeague, in collaborazione con Take-Two Interactive. Il lancio della manifestazione è previsto nel corso del 2018 e ciascuna franchigia della lega americana sarà rappresentata da un team composto da cinque giocatori. Il campionato eLeague avrà la medesima struttura di quello reale, con tanto di regular season e playoff per la vittoria dell’anello. Al momento i team fondatori non sono ancora stati annunciati.

“Abbiamo l’opportunità unica di sviluppare qualcosa di davvero speciale per i nostri fan e per la giovane community eSports che sta crescendo”, ha dichiarato l’NBA Commissioner, Adam Silver. “Non vediamo l’ora di affiancare i nostri team NBA all’esperienza nel gioco competitivo vantata da Take-Two, per creare qualcosa di completamente nuovo”.

Take-Two ha già esplorato il mondo eSports con la serie NBA 2K, gestendo tornei su larga scala sia su NBA 2K17 che nell'edizione precedente. Il torneo del 2016 ha visto la partecipazione di ben 92.000 team, che si sono affrontati per un montepremi complessivo di 250.000 dollari. La competizione di quest'anno andrà in scena nel contesto dell’All-Star weekend, previsto come di consueto alla fine di febbraio.

“Troviamo gli eSports molto interessanti. Peraltro è ancora soprattutto uno strumento promozionale”, aveva dichiarato lo scorso anno Strauss Zelnick, CEO di Take-Two. “Molti vedono negli eSport un’opportunità di accrescere il coinvolgimento del consumatore e di aumentarne la spesa all’interno del gioco”.