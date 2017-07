L'idea di Electronic Arts di Game Streaming

Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni nel suo discorso agli investitori a margine della pubblicazione dei risultati finanziari del gruppo, secondo quanto riporta GamesIndustry.biz.

"Se per molte delle nuove tecnologie di cui sentiamo parlare nell'ultimo periodo l'orizzonte temporale è superiore ai cinque anni, per i settori del cloud e dello streaming l'orizzonte temporale è di 2-5 anni", ha detto Wilson, rimarcando l'importanza della distribuzione digitale nel campo dei videogiochi. "A proposito degli abbonamenti, ad esempio, stiamo già registrando dei profitti e in combinazione con lo streaming potrebbero rappresentare un incremento significativo in termini di fatturato per noi entro 2-5 anni".

"All'interno del settore dell'intrattenimento negli ultimi anni il principale cambiamento ha riguardato proprio abbonamenti e streaming", ha continuato Wilson. "Hanno cambiato la televisione e la musica, ma anche il nostro stesso modo di pensare. Crediamo che anche nell'ambito dei videogiochi questi due aspetti siano destinati a cambiare molte cose, e per questo abbiamo deciso di investire molto su di essi. Alcuni anni fa abbiamo iniziato i nostri test di streaming, e ancora oggi ci stiamo lavorando, collaborando con i partner per migliorare il nostro approccio allo streaming e per capire come possa contribuire al nostro business. Abbiamo lanciato EA Access e Origin Access e continueremo su questa strada. Dobbiamo migliorare le opportunità legate agli abbonamenti e aggiungere ancora più valore in entrambi i vettori".

Per quanto riguarda i risultati finanziari relativamente al periodo Q1 FY18 con termine al 30 giugno 2017 EA ha visto un incremento del 23% proprio alla voce digitale, che è salita fino a 3,147 miliardi di dollari in relazione agli ultimi 12 mesi. Le vendite digitali incidono per il 63% rispetto al computo complessivo delle vendite di EA. I giocatori di Ultimate Team sono aumentati dell'11% rispetto al corrispondente periodo del precedente anno fiscale, mentre Battlefield 1 è stato giocato da più di 21 milioni di giocatori durante il trimestre in esame.

Aumentano anche i giocatori di The Sims 4 (del 20%), mentre Fifa Mobile ha ormai 95 milioni di giocatori e NBA LIVE Mobile 70 milioni. Il fatturato complessivo per quanto riguarda il trimestre fiscale ammonta a 1,449 miliardi di dollari, contro gli 1,271 miliardi dello scorso anno fiscale. Altri dettagli sui risultati finanziari EA si trovano qui.