Injustice 2: open beta in arrivo domani su PC

Warner Bros. Interactive Entertainment e DC Entertainment hanno annunciato che l’open beta di Injustice 2 sarà disponibile su PC a partire da domani, su Steam e Windows Store. I giocatori potranno provare con mano il picchiaduro a incontri di NetherRealm nei panni dei personaggi più iconici del DC Universe, come Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg, ma anche Harley Quinn e Freccia Verde.

Già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, il titolo è stato adattato per PC dallo studio polacco QLOC. In questa nuova avventura è possibile cimentarsi con la modalità Storia, il variegato Multiverso e le gilde multigiocatore online, ottenere equipaggiamento raro e di valore e personalizzare a piacimento i propri personaggi.

Seguito di Injustice: Gods Among Us, Injustice 2 consente ai giocatori di costruire e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti. Con un’ampia scelta di supereroi e supercriminali DC, Injustice 2 prosegue la saga cinematografica iniziata con il precedente capitolo.

Batman e i suoi alleati lavorano per rimettere insieme i pezzi della società lottando contro chi vorrebbe restaurare il regime di Superman. In mezzo al caos, compare una nuova minaccia che sta per mettere a rischio l'esistenza della Terra.