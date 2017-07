Il videogioco de I Pilastri della Terra di Ken Follett arriva il 15 agosto

I Pilastri della Terra è il famosissimo romanzo di Ken Follett che ha venduto più di 26 milioni di copie. Lo sviluppatore ed editore di videogiochi tedesco Daedalic Entertainment ha trasformato 1200 pagine di capolavoro in un romanzo interattivo che sarà presto disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

In chiave videoludica, I Pilastri della Terra sarà un'avventura punta e clicca 2D caratterizzata da un tratto grafico suggestivo, impreziosito da sfondi dipinti a mano e uno stile di animazione davvero particolare. Nei panni di uno dei tre protagonisti disponibili, i giocatori potranno vivere e modificare gli eventi del romanzo cambiando il destino dei personaggi.

Il gioco verrà pubblicato come tre libri da sette capitoli ciascuno, e con il primo episodio si acquisterà un season pass, ma maggiori informazioni sugli altri due libri saranno annunciate da Daedalic durante la Gamescom di quest’estate. Come si può leggere nel comunicato stampa, I Pilastri della Terra è ambientato nell’undicesimo secolo in Inghilterra, in un periodo di carestia e guerra, e racconta la storia della cittadina di Kingsbridge e della costruzione di una cattedrale che dovrebbe garantire il benessere e la sicurezza degli abitanti.

Al centro delle vicende de I Pilastri della Terra troviamo la ricostruzione della cattedrale di Kingsbridge, evento che si incrocia con l'affondamento della Nave Bianca che portò alla morte dell'erede al trono inglese e con l'assassinio dell'arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket. Il romanzo storico ripercorre i conflitti tra il clero, la nobiltà e la gente comune.

Il gioco sarà disponibile dal 15 agosto su PS4, Xbox One e Steam. Altri dettagli si trovano qui.