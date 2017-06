Il Negromante arriva in Diablo III nella prossima settimana

Blizzard ha annunciato che il pacchetto Ascesa del Negromante arriverà in Diablo III: Reaper of Souls il prossimo 27 giugno. La novità riguarda il negozio Blizzard per PC, il PlayStation Store e Xbox One Store. Diablo III: Eternal Collection, inoltre, è la versione speciale che contiene il gioco originale, l'espansione Reaper of Souls e il pacchetto Ascesa del Negromante, sarà disponibile in formato digitale su PlayStation 4 e Xbox One.

Ascesa del Negromante reintroduce alcuni elementi iconici del passato della serie, come il negromante, oltre che la cosiddetta modalità RetroVision che conferirà al terzo Diablo lo stile visivo del primo capitolo.

I negromanti, come vengono chiamati i misteriosi Sacerdoti di Rathma, sono comparsi per la prima volta nell'acclamato Diablo II, dove milioni di giocatori hanno provato l'ebbrezza di controllare un inarrestabile esercito di servitori non morti. In Diablo III: Reaper of Souls, questi talentuosi uomini (e donne) attingono al potere del sangue e delle ossa per proteggere l'umanità, trasformando le carcasse senza vita dei nemici caduti in servitori immortali. O facendoli esplodere, perché è divertente anche quello.

Il pacchetto, inoltre, include altri oggetti speciali, ovvero: una mascotte di gioco, il deforme Golem Incompleto; l'oggetto cosmetico Ali del Guardiano delle Cripte; due slot personaggio aggiuntivi; due schede inventario (solo per PC); ritratto, stendardo, stemma e fregio del negromante, e vessillo del Maestro del sangue. Il pacchetto Ascesa del Negromante sarà disponibile dal 27 giugno su PC Windows, Mac, PlayStation 4 e Xbox One, al prezzo di 14,99 €.

Altri dettagli su Ascesa del Negromante si trovano qui.