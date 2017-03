Diablo III Ascesa del Negromante: ecco com'è

Ascesa del Negromante è il prossimo contenuto di espansione di Diablo III che Blizzard rilascerà nel corso dell'anno, sia su PC che su console. Reintroduce alcuni elementi iconici dei primi due capitoli della serie, come il negromante, oltre che la cosiddetta modalità RetroVision che conferirà al terzo Diablo lo stile visivo del primo capitolo.

I negromanti sono cupi evocatori che attingono ai poteri del sangue e delle ossa raccolti dai nemici caduti. Questi padroni del campo di battaglia maledicono gli avversari e rianimano i loro cadaveri... o li fanno esplodere! Gli artisti di Blizzard hanno fatto un approfondito studio per rendere questa classe aderente allo stile di Diablo III: si tratta di una classe ranged con un aspetto oscuro e che fa affidamento su un Golem evocato. I temi sono quelli del sangue, delle ossa, della vita e della morte. Il negromante sarà disponibile anche in versione femminile e per entrambi i sessi sarà accattivante, come una rockstar dei social moderni: iconica e punto di riferimento. Un vero e proprio "comandante dei morti", come è stato definito da John Lagrave, Production Director di Blizzard Entertainment, nel corso della presentazione al GDC.

Il negromante di Diablo III si ispira ai Sacerdoti di Rathma di Diablo II, incaricati di preservare il delicato equilibrio tra la vita e la morte. È un maestro delle arti oscure che attinge Essenza dai cadaveri dei nemici, completamente riprogettato per sposarsi con gli altri elementi visivi e gli equilibri di gioco di Diablo III. In qualità di padrone del campo di battaglia, prende il controllo diretto delle armate di non morti.

Abbiamo avuto modo di provare il negromante per circa 15 minuti, mentre faceva letteralmente a fette mostri di ogni tipo all'interno del cosiddetto "Temple of the first born". Al livello 70 era una vera e propria "forza della natura", anche se la demo era impostata al livello di difficoltà "super easy".

Per quanto riguarda le abilità a disposizione del negromante, abbiamo Tetra Falce: associata al tasto sinistro del mouse, sottraeva risorse vitali ai nemici e permetteva al contempo di accumulare Essenza. Nova di Sangue, invece, era associata al tasto destro: si tratta di una bolla di sangue che, attingendo alle risorse vitali del negromante, fa danni ad area rispetto a tutte le minacce nelle vicinanze. Il giocatore, però, deve stare molto attento a usare questa abilità, perché letteralmente dissangua l'Eroe.

Al contrario, invece, Voracità consuma i cadaveri rigenerando istantaneamente Essenza per attivare altre abilità. Ma l'abilità più iconica del nuovo negromante è Golem di Sangue, che evoca un potente alleato che prosciuga il sangue dei nemici, infliggendo danni e rigenerando Vita. Il Golem di Sangue combatte al fianco dell'Eroe e attira come quest'ultimo le minacce.

Tra le abilità abbiamo anche Flusso di Sangue, che permette al negromante di tele trasportarsi da un punto all'altro della mappa abbandonando il corpo mortale per attraversare gli oggetti; e Messe Vitale. Quest'ultima maledice i nemici: adesso, quando attaccano, trasferiscono la loro energia vitale al negromante e ai suoi alleati. Abbiamo notato una discrepanza in quasi tutte le abilità fra quelle da noi provate nella build e quelle con cui viene presentato il negromante sul sito ufficiale di Diablo III, come se Blizzard, a lavori in corso, avesse ricalibrato l'Eroe per renderlo meno ranged.

La nuova classe sarà disponibile anche su console tramite l'Ultimate Evil Edition e costituirà un compromesso tra lo stile di gioco vigente su PC e quello tramite gamepad per le console. "Avremo una classe molto dark e gotica", ci ha detto Lagrave a San Francisco. "Il negromante si caratterizza per un tipo d'azione molto diretta, ovvero uno stile di gioco più oscuro e controllato, basato sull'uso delle materie prime della vita: sangue e ossa. Principalmente è un comandante, perché può controllare eserciti di Golem".

"Un'altra cosa che abbiamo cambiato è l'atteggiamento del negromante, grazie al sistema di animazioni più preciso di Diablo III. Sia nel caso del personaggio maschio che per la femmina sarà una vera e propria rockstar, accattivante e aggressiva, oltretutto facilmente distinguile anche sul piano cromatico".

Per via delle abilità di evocazione di entrambe le classi, quindi, il negromante assomiglierà molto al già esistente Sciamano di Diablo III, ma gli autori di Blizzard dicono che con la nuova classe il giocatore avrà più controllo sulle creature evocate. "Il nuovo negromante è una reimmaginazione della classe di Diablo II, non un semplice copia e incolla da un gioco all'altro", ha detto ancora Lagrave. "Potrà far esplodere i corpi, evocare Golem e stabilire cosa devono fare per affrontare i nemici nel migliore dei modi".

"Gli sciamani ottengono la loro magia dalla connessione spirituale con il reame che chiamano Landa Informe. L'accesso a queste energie fornisce loro il potere sovrannaturale di comandare le oscure creature che vivono nella giungla e di evocare servitori zombi", fa sapere Blizzard. "I negromanti avranno uno stile di gioco più oscuro e controllato, basato sull'uso delle materie prime della vita: sangue e ossa. Spinti da un approccio filosofico e pragmatico alla vita e alla morte, sono più degli astuti conduttori delle arti oscure. Estremamente seri nelle loro azioni, sono esperti in maledizioni e rianimazioni, e i loro servitori ubbidiscono ai comandi ricevuti senza alcuna esitazione".

Nei livelli di Ascesa del Negromante, inoltre, si trovano molti tesori rari dall'empio potere, tra cui oggetti e completi leggendari. Il pacchetto di espansione, oltre al personaggio, includerà anche una mascotte di gioco, ali cosmetiche, due slot per altrettanti eroi, due schede del Forziere personale, una cornice, un vessillo, uno stendardo e uno stemma stendardo. Al momento non ci sono dettagli sulla data di rilascio e sul prezzo.

Chi ha seguito la vicenda sugli avvicendamenti alla posizione di Game Director di Diablo III, sa che il gioco attualmente rimane senza la sua guida principale. Abbiamo chiesto delucidazioni in proposito a San Francisco, e ci è stato risposto che la posizione rimane attualmente vacante.